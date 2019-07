​LIVE TEXT: #DobrogeaAcademica. Sedinta extraordinara a Consiliului Local Constanta. Academicienii Petre T. Frangopol si Marian-Traian Gomoiu devin cetateni de onoare ai municipiului

Comunitatea dobrogeană are astăzi în cel mai înalt for de consacrare şi de cercetare al României doi membri de marcă, animaţi de dorinţa de a susţine cu demnitate şi onoare problemele culturale şi ştiinţifice ale provinciei: chimistul Petre T. Frangopol (membru de onoare al Academiei Române) şi biologul Marian-Traian Gomoiu (membru titular al Academiei Române).De la ora 12:00, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal pentru acordarea titlurilor de cetăţeni de onoare celor doi academicieni.Iniţiatori ai acestui demers sunt Universitatea „Ovidius” Constanţa (prorector Mihai Gîrţu şi conf. univ. dr. Marius Skolka - decan Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe Agricole), Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (director, prof. dr. Vasile Nicoară), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (rector, prof. univ. dr. Ing. Octavian Tărăbuţă), Comunitatea Elenă „Elpis” (preşedinte Traian Antoniadis şi vicepreşedinte Mihnea Hagiu), conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, dr. Doina Păuleanu (director Muzeul de Artă Constanţa), prof. univ. dr. Adrian Bavaru, cotidienele „Adevărul” (Sînziana Ionescu şi Mariana Iancu) şi „Evenimentul Zilei” (Feri Predescu), Dotto Tv, SC Comvex SA, SC Zip Escort SRL, Baroul Constanţa (av. Cătălin Filişan), Editura Ex Ponto (editor Ovidiu Dunăreanu).Academicienii Petre T. Frangopol (86 de ani, membru de onoare al Academiei Române) şi Marian-Traian Gomoiu (83 de ani, membru titular al Academiei Române), redutabile voci pentru politica de dezvoltare a ştiinţei şi cercetării în România şi în Europa, sunt născuţi şi crescuţi în Dobrogea, absolvenţi ai centenarului Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”, cu o prestigioasă şi recunoscută activitate ştiinţifică închinată ţării şi locului natal.După cum se ştie, unicul criteriu de primire în Academia Română este caracterul de excepţie al contribuţiei în ştiinţă sau cultură, mai precis impactul asupra domeniului în care activează, originalitatea contribuţiilor, într-un cuvânt excelenţa în cercetare şi creaţie. Reputaţia naţională şi internaţională este un factor important în admiterea în acest unic forum de consacrare.La propunerea comunităţii tomitane, Petre T. Frangopol şi Marian-Traian Gomoiu vor primi titlul de Cetăţean de Onoare.