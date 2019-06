LIVE TEXT: Ședinta ordinara a Consiliului local Constanta. Alesii locali voteaza proiecte importante

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat, azi, 25 iunie 2019, în şedinţă ordinară la Campusul Universității Ovidius, în Amfiteatrul Universității „Ovidius”. Pe ordinea de zi sunt mai multe de poriecte de hotarâre.: De asemenea, un alt constănțean cere să se faca public cum a ajuns terenul în proprietate privată de la Proiectil de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentrui, inițiator SC Aries Shipping Agency SRL.Un constănțean vorbește despre Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă,, investitor SC VDT Construct Impex SRL. „Această construcție are 2 avize negative în comisiile de specialitate. În discuțiile cu investitorul am aflat că au fost depuse la dosar acordurile vecinilor, ceea ce e fals și uz de fals. Cam ocolim legea. Nu înțeleg de ce se insistă cu proiectul. Traficul va fi infernal cu aceste blocuri", spune acesta.Ședința a început cu intonarea imnului de stat. Sunt prezenți 26 de consilieri. Șase persoane s-au înscris pentru a lua cuvântul1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2019;2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2019; iniţiator: primar Decebal Făgădău4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către RATC Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare; iniţiator: primar Decebal Făgădău5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local; iniţiator: primar Decebal Făgădău6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;iniţiator: primar Decebal Făgădău;7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău;8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău;9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 399/2018 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău;10. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică în vederea soluționării notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001; iniţiator: primar Decebal Făgădău;11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Analizei potențialului turistic din Regiunea Sud-Est a României” în cadrul proiectului „Development of Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin – CULTOUR-BSB” – BSB-117 în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;iniţiator: primar Decebal Făgădău12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 113990/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Bogdan Vasile nr. 121, în suprafață de 41 mp, în vederea vânzării directe către Constantin Ioan;iniţiator: primar Decebal Făgădău13. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 113982/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pescarilor nr. 69B, în suprafață de 1718 mp, în vederea vânzării directe către SC Solid House SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor SC VDT Construct Impex SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal reconfigurare și reconversie funcțională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, inițiator SC Sterk Plast SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. 1 Mai vechi și str. Timonei, inițiator SC Aries Shipping Agency SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău17. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii, str. lt. Ghe. Economu și limitele cadastrale, inițiator SC Moteco SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău19. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța’’;iniţiator: primar Decebal Făgădău20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 395/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța’’; iniţiator: primar Decebal Făgădău21. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”22. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 396/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău23. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău24. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 397/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău25. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 232/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire și dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″;iniţiator: primar Decebal Făgădău26. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 233/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire și dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″;iniţiator: primar Decebal Făgădău27. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău28. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău29. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa şi transmiterea în administrarea RADET a imobilului Punct termic 71; iniţiator: primar Decebal Făgădău30. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Băncii Naţionale a României, în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Calatis nr. 25A, fost nr. 27; iniţiator: primar Decebal FăgădăuProiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău31. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 160/2019 pentru modificarea HCL nr. 116/2005 privind modificarea HCL nr. 220/2002 privind modificarea HCL nr. 493/2001 şi aprobarea P.U.D. - „Extindere şi supraetajare spaţiu comercial existent” pe terenul situat în Constanţa, zona Piaţa Tomis III; iniţiator: primar Decebal Făgădău32. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţa de 410,28 mp situat în municipiul Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 65, în favoarea numiţilor Stancă Constanţa şi Stancă Niculae; iniţiator: primar Decebal Făgădău33. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 82/2019 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa şi transmiterea dreptului de folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România asupra imobilului situat în municipiului Constanţa, str. Griviţei nr. 56;iniţiator: primar Decebal Făgădău34. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce urmează a fi concesionate către SC RAJA SA Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău35. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” SA; iniţiator: primar Decebal Făgădău36. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 169/2019 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; iniţiator: primar Decebal Făgădău37. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant de șef laborator, validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcțiilor de șef secție, precum și modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobat prin HCL nr. 513/2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău38. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al RADET Constanța în cadrul procedurii de insolvență.iniţiator: primar Decebal Făgădău