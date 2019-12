LIVE TEXT: Elevii Liceului Teoretic Decebal vizioneaza documentarul Adrian V. Radulescu –ctitorul“ (galerie foto + live video)

În aceste momente, la Liceul Teoretic „Decebal” are loc vizionarea filmuluialăturându-se, astfel,de a celebra personalitatea istoricului, directorului, primarului, prefectului şi rectorului Rădulescu.Promotorul evenimentului este prof. Marian Vicol, cel care, înainte de a ajunge la catedra de istorie a Liceului Teoretic „Decebal”, a avut şansa de a-i fi coleg regretatului titan Adrian V. Rădulescu, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța.În modernul laborator dotat printr-o investiţie finanţată în totalitate de Agenţia de Cooperare şi Coordonare Turcă din România (TIKA) sunt prezenți elevii a două clase de-a XI-a profil uman, împreună cu profesorii acestei unități de învățământ.Rod al campaniei mediatice purtând titlul #AdrianV.Rădulescu, ctitorul şi al numărului impresionant de fotografii inedite puse la dispoziţie de conducerea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, dar şi de familia istoricului, conducerea ZIUA de Constanţa decidea, în 2018, realizarea, în premieră, a unui film documentar despre ctitoriile istoricului, directorului, primarului, prefectului şi rectorului Adrian V. Rădulescu.Astfel lua naştere, la casa de producţie IMAGO STUDIO, primul documentar finanţat de un ziar constănţean, film ce a fost lansat la Sesiunea ştiinţifică PONTICA 52. Echipa care a realizat acest documentar este formată din Constantin Ţiţineanu, Cristian Broască şi Cristian Cealera.În deschiderea deosebitului eveniment prof. Liliana Svinarciuc, directorul Liceului Teoretic „Decebal”Primarul oraşului Constanţa – Decebal Făgădău,Directorul Muzeului de Artă – dr. Doina PăuleanuProfesor universitar Anca Constantin, fiica istoricului.„Pentru a evoca anvergura personalității lui Adrian Rădulescu trebuie să mă întorc în timp la un context istoric greu, cenușiu în care figura lui Adrian Rădulescu emana o energie fabuloasă. Omu lui Dumnezeu educat de un părinte cu credința. La muzeu era înconjurat de o suită de arheologi, viitoare nume importante ale istoriografiei naționale. A avut șansa de a fi ales ca director, urmaș al lui Vasile Canarache. Opera științifică și de administrator ale lui Adrian Rădulescu sunt vitale”, a spus Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanța.„Trebuie vazut acest film pentru ca toti trebuie sa cunoastem destinul acestui mare istoric. Este important să aveți repere morale si de viață. Veti vedea in film demersurile sale pentru a cladi tot ceea ce astazi noi ar trebui să prețuim. Cel care a militat pentru aducerea vestigiilor in mijlocul orasului spre a fi cunoscute. Care nu s-a născut la Constanța dar a pretuit enorm aceste locuri și istoria lor. Ma bucur că aveți șansa de a cunoaște un asemenea model. Veți descoperi un om care în tot ce a facut a atins perfectiunea.Și știu că și voi veti ajunge cea mai bună versiune a voastră dacă vă raportați la adevaratele modele”, a declarat primarul Decebal Făgădău.Directorul Svinarciuc: „Vă oferim această șansă ca elevi pentru a dimensiona valorile Dobrogei. Toată viața lui Adrian Rădulescu a muncit pentru această provincie. A fost un om despre care trebuie să vorbim multă vreme”Sursă foto: ZIUA de Constanța