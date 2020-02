LIVE TEXT: Eugen Tomac, presedintele PMP, prezent la evenimentul lansarii candidaturilor la primariile din judetul Constanta (galerie foto)

În aceste momente, în Sala de conferințe din cadrul Pavilionului Expozițional Constanța are loc o conferință de presă susținută de, președintele Partidului Mișcarea Populară,, secretarul general și președintele Partidului Mișcarea Populară Constanța,Cu această ocazie vor fi prezentați o parte dintre candidații Partidului Mișcarea Populară pentru alegerile locale care vor avea loc în acest an.Claudiu Palaz: „Am onoarea sa il am langa mine pe presedintele Eugen Tomac și pe Ioana Constantin, secretarul general al partidului. 42 de organizații vor fi lansate astăzi. Vrem să avem organizatii in fiecare localitate din judet”.