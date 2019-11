LIVE TEXT: Flacara Spiritul Dobrogean, simbol al jertfei. Festivitatea de premiere a concursului Dobrogea de azi, privind spre viitor“, la Colegiul de Arte Regina Maria“ (galerie foto)

În această dimineață, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria“ Constanța are loc Festivitatea de premiere a concursului de eseuri „Dobrogea de azi, privind spre viitor“.Flacăra Spiritul Dobrogean, care se află în prezent la Colegiul Național de Artă Regina Maria, va fi dusă la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Ulterior, sâmbătă, flacăra Spiritul Dobrogean va ajunge la Prefectura județului Constanța, unde va avea loc evenimentul, organizat de ZIUA de Constanţa #sărbătoreşteDobrogea141, sub semnul lui Dionisie Exiguul.La festivitate de premiere sunt prezenți prefectul Județului Constanța Dumitru Jeacă, președintele Consiliului Județean Constanța Marius Horia Țutuianu, Ionuț Done - subprefectul județului Constanța, Alina Codreanu - inspector școlar general adjunct, Șenol Ali - subprefect al județului Constanța, colonel Daniel Popa - inspector șef ISU Dobrogea, Nicolae Artion, președintele Comunității rușilor-lipoveni Constanța, elevi, profesori.Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului României de către corul Colegiului Național de Arte Regina Maria, prof. Inga Postolache. Precizăm că astăzi are loc un eveniment similar în Tulcea, unde câștigătorii concursului de eseuri sunt premiati de Instituția Prefectului Județul tulcea și Consiliul Județean Tulcea."Am semnat cu județul Tulcea un protocol pentru organizarea acestor evenimente dedicate Dobrogei. Azi premiem cel mai bune 10 eseuri. Să nu uitați pentru ce au luptat înaintașii noștri, să ne străduim să avem o Românie mare și frumoasă" a declarat președintele CJC Horia Țuțuianu.Urmează un moment artistic, pregătit de elevele Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“ Ilie Barangă Andra Maria și Lucan Denisa din clasa a XI, canto, îndrumate de doamnele profesoare Laura Eftimie și Lucia Stoica, corepetitor, profesor Sabina Oprea. Ele vor interpreta o Prelucrare folclorică – Mocirița.Emona Covăsneanu de la Școala Gimnazială „Spectrum“ Constanța,Această regiune a Dobrogei îmbrățișează o întreagă istorie care a fost aprig consemnată și cercetată pe parcursul a sute de ani și care poate să răspundă la multe curiozități pe care orice locuitor al acestui tărâm de vis dorește să le afle. (Covăsneanu Emona, Mențiune, Școala Gimnazială „Spectrum”, prof. Achim Filiz);Sorin Roșioru - Școla Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazu“, Trecutul este ca un mozaic: poate fi alterat de trecerea timpului, dar cu migală, îl putem reconstitui piesă cu piesă, redobândind imaginea vremurilor demult apuse. Numai să vrem (Sorin Roșioru, Mențiune, Școala GImnazială Nr. 29 „M. Viteazul”)Mihăilescu Bogdan Silviu - Liceul Teoretic Anghel Saligny Cernavodă și Spânu Tiana Ioana - Colegiul Național Mihai EminescuMențiunile sunt înmânate elevilor de către prefectul județului Constanța Dumitru Jeaca și președintele CJC Horia Țuțuianu.Urmează un moment artistic. Ansamblul de Clarinete al Colegiului Naţional de Arte Regina Maria, îndrumat de profesor Stelică Oprea va interpreta - Dansul nr.5 de Brahms și Corul vânătorilor de Weber.Unul din evenimentele centrale ale inițiativei comune ale Instituției Prefectului Județului Constanța și Instituției Prefectului Județului Tulcea în decada "Sărbătorim Dobrogea", a fost fost concursul de eseuri "Dobrogea de azi, privind spre viitor", lansat în oglindă în ambele județe în data de 23.10.2019 în parteneriat cu inspectoratele școlare județene Constanța și Tulcea. În județul nostru, acestei initiative i s-a alăturat și Consiliul Județean Constanța, care prin hotărârea Consiliului Județean din data de 05.11.2019 a aprobat participarea la eveniment și premierea câștigătorilor. Eseurile câștigătoare din cele două județe vor fi editate și publicate intr-o broșură de reprezentare a regiunii Dobrogea, cu sprijinul Centrului Cultural Teodor Burada.