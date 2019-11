LIVE TEXT: “Forumul religiilor in Dobrogea, la cea de-a doua editie. Tema este Școala crestina a Dobrogei - Dionisie Exiguul, dobrogeanul care a calculat pentru prima data anul nasterii lui Iisus Hristos

În 2018, la inițiativa cotidianului ZIUA de Constanța, cu generoasa participare a Înalt-Prea Sfinției Sale Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, Eminenței Sale Muurat Iusuf, Muftiu al Cultului Musulman din România și a Excelenței-Sale Ieronim Iacob, Monsenior al Bazilicii „Sfântul Anton”, a avut loc prima ediție a “Forumului religiilor în Dobrogea”.Astăzi, 19 noiembrie, în preambulul evenimentul Ziua Dobrogei, ajuns la a treia ediție, care se va desfășura sâmbătă, 23 noiembrie, în sala Remus Opreanu, cei trei reprezentanți a cultelor religioase din Dobrogea s-au așezat, din nou, la aceeași masă.Evenimentul se desfășoară sub forma unei dezbateri libere între invitați, moderată de către Dorin Popescu, om de cultură al Tomisului, doctor în Filologie, fost diplomat al României, actualmente președinte al Asociației “Casa Mării Negre / Black Sea House”, distins în anul 2018 cu distincția eparhială pentru mireni Crucea Sfântului Apostol Andrei (a Dobrogei).Dezbaterea are ca temă Școala creștină a Dobrogei - Dionisie Exiguul, dobrogeanul care a calculat pentru prima dată anul naşterii lui Iisus Hristos – Anno Domini. Prin continuarea acestui proiect, care se adaugă numeroaselor altor inițiative de ecumenism social, cultural, religios, științific etc. ale publicației noastre, dorim a consolida percepția publică a Dobrogei ca mozaic cultural, etnic și religios armonios, model de toleranță și conviețuire în Europa și întreaga lume.