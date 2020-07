LIVE TEXT ȘI VIDEO: Mesajul USR Constanta liberalii constanteni (galerie foto)

La conferință participă și Stelian Ion, candidat din partea Alianței USR-PLUS la Primăria Constanța

Astăzi,susține o conferință de presă cu ocazia căreia se vor oferi clarificări privind relația cu PNL Constanța.La conferință participă: Stelian Ion – candidat din partea Alianței USR-PLUS la Primăria Constanța, Remus Negoi – Președinte filiala județeană USR Constanța, candidat dinpartea Alianței USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Constanța, dar și Lucian Muflic – candidat din partea Alianței USR-PLUS la Consiliul Județean Constanța.Președintele USR Constanța,afirmă că a observat în ultima perioadă reacțiile ale PNL Constanța, care sunt departe de discuțiile dintre cele două filiale. Acesta este motivul pentru care astăzi vrea sa puncteze câteva chestiuni."Luările de poziție din ultima perioada ale liderilor PNL Constanța nu se încadrează în ideea de parteneriat“, a spus Negoi.Președintele Plus Constanța,, spune la rândul său ca Alianța USR-PLUS dă dovadă de maturitate politică, pentru că constănțenii și Constanța primează și momentul trebuie înțeles ca atare, pentru că locuitorii municipiului își doresc schimbare.Muflic afirmă că nu înțelege de ce candidatul PNLnu a avut nicio conferință de presă comună, de fapt niciuna din 2016.La rândul sau. Candidatul USR - PLUS pentru Primăria Constanța,spune că „practic, de mâine începe atragerea semnăturilor pentru susținerea candidaturilor, ceea ce înseamă ca suntem în întârziere cu unificarea dreptei, că ar fi trebuit să avem deja un rezultat al negocierilor".„Este importantă relația cu PNL, nu putem să o ignorăm sub nicio formă. Din păcate, conducerea PNL Constanța a mimat dorința unei alianțe, noi am fost cei care am inițiat discuțiile, am pus mâna pe telefon. Soluția PNL este o soluție parașutată de la București, care nu a fost agreată foarte tare nici măcar de către toți liberalii de la Constanța. Precizăm că aveam tot respectul pentru electoratul liberal, că am fost votanții lui Chițac în 2016, dar acea candidatură a eșuat și este nevoie de altceva pentru 2020. Avem reticență pentru candidatura acestuia în acest an electoral. Din mai multe motive. Nu l-am văzut pe Chițac alături de conducerea PNL într-o conferință de presă, nu am văzut decât cuvinte grele, plângeri penale ale senatorului Chițac față de liberalii din Constanța și declarații care mie mi se par relevante“, afirmăRăspunsul USR Constanța vine după ce, în cadrul unui interviu oferit cotidianului nostru, presedintele PNL Constanța,a vorbit foarte clar despre relația de la malul mării între cele două formațiuni. „În momentul de față, toate cercetările sociologice arată că PNL este un partid care se menține extrem de bine și se poziționează la peste 30% la intenția de vot.În continuare, ideea de consolidare a proiectului «Constanța, în următorul deceniu. Constanța în 2030», rămâne deschisă și așteptăm să se alăture dezbaterii și domnii de la USR, dar și alți actori politici de dreapta care vor să iasă din sfera intereselor personale și să pună pe primul loc interesele oamenilor. E o invitație pe care am lansat-o în martie și este încă deschisă.Toate cercetările sociologice arată că #VergilChițac este singurul care poate să învingă PSD și pe Făgădău la Constanța. Avem puncte comune pe care le putem discuta cu reprezentanții USR din Constanța, astfel încât să punem bazele unei opoziții puternice, consolidate, cu oameni profesioniști și să arătăm că avem un proiect, o viziune pentru #Constanța.Tonul de colaborare cu USR, dat de la Constanța, ar putea fi piatra de temelie pentru viitoarea guvernare PNL-USR. Rămân optimist și, în același timp, pragmatic, cu speranța că rațiunea poate învinge în rândul USR, pentru Constanța și constănțeni“, a spus