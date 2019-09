LIVE TEXT. Imagini de la eveniment: FC Farul si AFK Csikszereda Miercurea Ciuc se dueleaza la Constanta in Liga a 2-a (galerie foto)

„Dacă, până acum, am întâlnit în campionat mai multe formații care şi-au anunţat candidatura la promovarea în Liga 1, duminică ne vom duela cu o echipă de nivel mediu a Ligii a 2-a, dar care ne poate pune probleme foarte mari dacă nu vom juca aşa cum trebuie, ca o formație gazdă și care vine după un rezultat negativ. Nu trebuie să ratăm sub nicio formă victoria, indiferent de jocul etalat. Cele trei puncte sunt foarte importante. Csikszereda se închide bine în apărare şi e periculoasă când recuperează. Contăm şi pe sprijinul publicului, care a fost mereu alături de noi, chiar si atunci când rezultatele nu au fost cele aşteptate. Trebuie să avem un joc colectiv foarte bun, ca să reuşim să înscriem. Este momentul să marcheze şi atacanţii noştri. În cele cinci meciuri de până acum, nu au făcut-o, deşi am avut situaţii de gol. La Măgurele, am controlat partida până în minutul 60, până la acel autogol, când echipa a căzut. Am avut şansa să trecem în avantaj şi, dacă ar fi fost aşa, nu pierdeam, cu Turris Oltul“, a declarat Ianis Zicu, antrenorul Farului.