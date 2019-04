LIVE TEXT: Lansarea candidatilor PNL la alegerile europarlamentare, la Constanta. Rares Bogdan, prezent la eveniment (galerie foto + video)

organizează, astăzi, la Constanţa, evenimentul „Întâlnire Regională Sud-Est cu aleșii locali, activul de partid și candidați PNL pentru alegerile europarlamentare“. Evenimentul are loc la Pavilionul Expozițional.Cu această ocazie, candidaţii liberali pentru alegerile europarlamentare din mai vor face cunoştinţă cu electoratul constănţean. La întâlnire participă președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, lideri naționali și locali ai PNL, primari, parlamentari și candidați la alegerile europarlamentare, precum Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu, Cristian Bușoi, Vlad Nistor. În total, sunt prezenți 2.500 de delegați dinși„Sunt ferm convins că în Regiunea Sud - Est, PNL va câștiga alegerile europarlamentare și prezidebtiale penru că ne dorim cu toții o Românie a lucrului bine făcut", a menționat„La nivelul României, primarii liberali își fac treaba și aduc bunăstare localităților pe care le conduc. Zilele acestea am avut discuții cu colegii mei, primari din județul Constanța. Suntem foarte puternici și am demonstrat ca am reușit sa atragem fonduri europene. Peste 140 de milioane de euro, adică 630 de euro pe cap de locuitor, în localitățile condise de primari PNL. Constanța merită mai mult, mult mai mult decât zero fonduri europene atrase în doi ani“, a menționat, la rândul său,„Zilele astea am văzut se caută nas. Va rog eu, pentru europarlamentare acestea, haideți sa fim noi nașii lor", a mai spus„Din păcate acest oraș, simbol al județului Constanța, a fost în ultimii 30 de ani sărăcit. Acest oraș, a fost lovit de o boală care a întârziat dezvoltarea, o boală care continuă să îi țină pe români dependenți de o clică de hoți și incompetenți. I se spune ciuma roșie. Au promis 8 spitale regionale și nu au făcut niciunul, nu au reușit sa facă niciun km de autotistdadă, au devalorizat moneda națională, românii pleacă din tara, de parca am fi în stare de asediu, iar pesediștilor le e frica să iasă pe strada. Este limpede că PSD și ALDE sunt incompatibili cu România. Avem exemplul primarilor PNL care au arătat performanta și pe președintele iohannis care este garanția euroatlantica pentru România. PNL generează bunăstare pentru România", a punctat: „Nu trebuie să mai acceptat ca libertatea noastră sa fie tranzacționată. A sosit momentul să punem capăt unei mari minciuni și imposturi. Bunii romani nu terfelesc ca Dragnea imaginea României în străinătate. România este România noastră, nu a lor. Fiecare avem drepturi care nu se pot negocia. În România viitorului nu fură, nu mint și nu manipulează ca să se scape de pușcărie. În România modernă copiii noștri au modele. Pentru România viitorului este motivul pentru care ma aflu aici“, a declaratEvenimentul începe cu intonarea imnului de stat al României, urmat de intonarea imnului Uniunii Europene.Reuniunea regională a PNL are loc în aceste momente la Pavilionul Expozițional din Mamaia. Este prezenta conducerea centrala a partidului, candidații la europarlamentare. Delegația constănțeană este condusa de președintele organizației, deputatulDin conducerea centrală sunt prezenți la ConstanțaȘi candidații la europarlamentare Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Siegfried Mureşan, Ana Maria Dimitriu, Vlad Nistor (născut la Constanța), Cristian Bușoi, Claudia Benchescu, Ciprian Epure, Costel Stanca, Adrian Tarabac, Șerban Alexandru și Gheorghe Piron. Din organizația Constanța sunt prezenti consilierii locali și județeni, primari, parlamentarii și reprezentanții ligii aleșilor locali și ai asociațiilor comunelor, orașelor și municipiilor.