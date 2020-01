LIVE TEXT: Mii de constanteni in fata Arhiepiscopiei Tomisului, la slujba de Boboteaza (galerie foto)

La ora 11.34 s-a plecat în procesiune către Faleza Cazinoului.Fanfara intonează imnul României și pe cel al Uniunii Europene. Asta după ce ÎPS Teodosie a ținut un discus în fața enoriașilor adunați în fața Catedralei.În fața Arhiepiscopiei se află care cu boi care vor trage butoaiele cu apă sfințită în fața Cazinoului din Constanța, urmând ca Înaltpreasfinția sa Teodosie să urce în barcă și să arunce crucile.Chiar dacă este frig afară, aproximativ 1.000 de persoane se află în fața Arhiepiscopiei Tomisului așteptând slujba de Bobotează.Pe faleza Cazinoului din Constanța alte câteva mii de persoane așteaptă momentul culminant al zilei aruncarea Crucilor în Marea Neagră.Înaltpreasfinția sa Teodosie oficiază în aceste momente slujba de Bobotează la catedrala Sfântul Petru și Pavel.Prima sărbătoare mare la care mii de credincioşi participă an de an este Boboteaza, slujbă care, de 18 ani, are loc pe faleza Cazinoului din Constanţa.Butoaiele de apă vor fi trase de boi, cai şi măgari în faţa Cazinoului, unde, la 12:00, ierarhul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, va oficiază slujba de Sfințire mare a apei pe faleza Cazinoului. Conform tradiției, la sfârșitul acesteia, IPS Teodosie va arunca trei cruci în apele mării, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului.De asemenea, se spune că cei care vor scoate crucea din valurile mării vor fi sănătoşi şi binecuvântaţi tot anul.Încă de la finele lunii decembrie, aproximativ 100 de voluntari s-au ocupat de etichetarea sticlelor care vor fi umplute cu agheasma mare.În cadrul unei conferinţe de presă susţinute în data de 3 ianuarie, ÎPS Teodosie a precizat că sunt pregătite butoaiele pentru Bobotează, la fel şi carul tras de boi. Zeci de voluntari se ocupă de etichetarea şi pregătirea sticlelor de agheasmă.„Marea Neagră este Iordanul nostru. Se sfinţeşte apa, se sfinţeşte marea. Prin purtarea noastră faţă de semenii noştri, dacă vom fi mai buni, anul va fi mai bun. În ajunul Bobotezei va fi sfinţită apă, iar de Bobotează, în jurul orei 11.00 va avea loc slujba. Aproximativ 20.000 de oameni vor fi prezenţi", a mai spus Înaltul.„Anul acesta avem circa 200.000 de sticle pe care le pregătim, le etichetăm, pe care le vom umple duminică. Am comandat încă 7 butoaie de 5 tone, ca să ne încadrăm în timp. Timpul este mai scurt, deoarece, fiind duminică, nu mai slujim de la 5:30, ci de la 7. Dar avem nădejde că avem posibilitatea să umplem concomitent circa 200 de sticle. Timpul se scurtează, căci avem mai multe butoaie. Avem la fiecare butoi câte 8 robineţi”, a mai precizat Arhiepiscopul Tomisului.Astfel, 200.000 de sticle cu apă sfinţită sunt pregătite pentru a fi împărţite în tot oraşul.Sursa foto: ZIUA de Constanța