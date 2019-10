LIVE TEXT: Ministrul Dezvoltarii si primarul Constantei, la pas prin Cazino. Incep discutiile legate de amanarea reabilitarii Cazinoului (galerie foto)

"E o tragedie ce se întâmplă", îi explică primarul ministrului Suciu.

Ajunşi la Cazinoul Constanţa, unde se va ţine în câteva momente conferinţa de presă pe tema amănării reabilitării monumentului, ministrul Dezvoltării,, a pornit la pas prin Cazino, alături de primarul



"Astăzi ne pregătisem pentru un moment fericit şi după cum vedeţi Cazinoul ne întampină cu caldură. Însă am venit din păcate să anunțăm o veste tristă", a deschis primarul Decebal Făgădău conferința de presă.



"Nu puteam face și eu excepție de la a veni la Constanța cu capul puțin plecat", a declarat ministrul Dezvoltării și vicepremierul Daniel Suciu.



Ministrul a numit procesul privind contestarea licitației pentru Cazino drept "o cronologie a nesimțirii".



"Contestația depusă ieri este în 95 la sută cea depusă în septembrie", a declarat ministrul, vorbind despre faptul că unele firme devenite contestatare de profesie fac rău unor monumente precum Cazinoul.



"Nu am avut în viața mea un gust mai amar decât cel pe care l-am avut în luna septembrie când s-a depus acea contestație la licitația pentru Cazino. Același gust l-am avut și aseară, la noua contestație", a declarat ministrul Suciu.



"Nu am luat în calcul faptul că această firmă, care nu mai e parte în procedură, va ataca iar și la CNSC. Îmi cer scuze că nu am făcut acest lucru. (...) Cum se poate ca o firmă în care e parte și statul roman să fie parte a acestei contestații?! Fac referire la firma Telekom", a completat ministrul.



Primarul Decebal Fagadau: "Cea de-a patra licitație a fost organizată cu profesionalism, toată lumea a tras la aceeași căruță (...) CNSC nu s-a pripit când a analizat prima contestație a Eldiclau (...) Asocierile Aedificia Carpați și, respectiv, cea reprezentată de Erbașu au răspuns cu celeritate în cadrul suplimentarii clarificărilor și vreau să le mulțumesc pentru asta, căci e vorba de un obiectiv de interes național".



"Vreau să știe toată țara că Eldiclau se opune procesului de reabilitare a Cazinoului", a declarat primarul Decebal Făgădău.

„Nu pot să înțeleg cum o companie românească în consorțiu cu alte firme românești dau dovadă de atata rea-credință", spune primarul.



De asemenea, acesta a adăugat că s-a interesat la avocații ce reprezintă orașul cu privire la modalitatea în care orașul Constanța poate apăra reabilitarea Cazinoului.