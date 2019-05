LIVE TEXT: Presedintele PRO Romania Victor Ponta la intalnire cu investitori din judetele Constanta si Tulcea

Astăzi președintele PRO România Victor Ponta, va avea o întâlnire în comuna Baia, județul Tulcea, cu investitori din județele Constanța, respectiv Tulcea, dar și cu foști primari din localitățile din județul Constanța și Tulcea.Evenimentul are loc în incinta complexului Mondial/Hamangia situat în localitatea Baia, județul Tulcea."Sperăm ca si de acum înainte acest lucru să se întâmple căci aici în localitatea Baia ne-am organizat și suntem oameni tineri și profesioniști. Dorim să schimbăm imaginea acestei comune" au spus moderatorii.Ramona Zimileanu, coordonator regional județul tulcea de la Pro România a declarat:"Ne întâlnim ca să ne cunoaștem, pentru a discuta care sunt cele mai bune variante pentru dezvoltarea agriculturii. Chiar astăzi auzeam că vom avea parte de o tornadă, dar iată că e frumos. Cererea foarte mare este de produse agroalimentare. Probleme care necesită o rezolvare rapidă sunt de la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care ne pot propune soluții concrete și ne puteți spune ce așteptați de la PRO România. Alături de noi sunt Constantin Iacov - secretar executiv, Răzvan Filipescu - secretar executiv și președintele PRO România, Victor Ponta. Bun venit la Tulcea, domnule președinte""Mulțumesc că ați venit așa mulți într-o zi de muncă. Hristos a înviat! Am venit de fiecare dată în Dobrogea cu lucruri concrete de făcut, cu proiecte, cu bani. Știu că oamenii muncesc aici. Știu că după ce muncesc, țin la banii lor. Dacă câștigi banii cu muncă, ai grijă de ei. Din zona, oamenii lucrează în agricultură. Mă gândeam că dacă nu era în altă parte a României, trebuia să îl iau pe Daniel Constantin, fost ministru al agriculturii. dar mai bine o aduceam pe mama. Vreau să discutăm azi cum puteți să facem să accesați fonduri europene. Aici, e o zonă în care s-a investit mult în agricultura bi. Cum să facem să folosim în supermarketuri produsele noastre. Modul de a da vina pe alții ați văzut. Vine dl Dragnea și spune că ne otrăvesc. ceea ce crede orice om cu mintea la el, dacă nu sunt sprijiniți fermierii români, cei din polonia vor avea prețul mai mic, iar în supermarket cel cu prețul mai mic e luat în magazin. În momentul în care am redus TVA la 9% s-au schimbat lucrurile. Vreau să aflu de la dumneavoastră cum să schimbăm aceste probleme. Povestea cu alea sunt otrăvite, nu interesează pe nimeni. Omul se uită unde e mai ieftin" - a declarat Victor Ponta.