LIVE TEXT: Presedintele PRO Romania Victor Ponta la intalnire cu investitori din judetele Constanta si Tulcea (galerie foto+video)

"Mulțumesc că ați venit așa mulți într-o zi de muncă. Hristos a înviat! Am venit de fiecare dată în Dobrogea cu lucruri concrete de făcut, cu proiecte, cu bani. Știu că oamenii muncesc aici. Știu că după ce muncesc, țin la banii lor. Dacă câștigi banii cu muncă, ai grijă de ei. Din zona, oamenii lucrează în agricultură. Mă gândeam că dacă nu era în altă parte a României, trebuia să îl iau pe Daniel Constantin, fost ministru al agriculturii. dar mai bine o aduceam pe mama. Vreau să discutăm azi cum puteți să facem să accesați fonduri europene. Aici, e o zonă în care s-a investit mult în agricultura bi. Cum să facem să folosim în supermarketuri produsele noastre. Modul de a da vina pe alții ați văzut. Vine dl Dragnea și spune că ne otrăvesc. ceea ce crede orice om cu mintea la el, dacă nu sunt sprijiniți fermierii români, cei din polonia vor avea prețul mai mic, iar în supermarket cel cu prețul mai mic e luat în magazin. În momentul în care am redus TVA la 9% s-au schimbat lucrurile. Vreau să aflu de la dumneavoastră cum să schimbăm aceste probleme. Povestea cu alea sunt otrăvite, nu interesează pe nimeni. Omul se uită unde e mai ieftin" - a declarat Victor Ponta.

"Cum facem să îi ținem pe cei tineri să nu plece din țară? O să rămânem cei bătrâni și ajutoarele sociale. În fiecare lună guvernul se împrumută de bani. Cine o să dea banii înapoi? Dacă cei tineri pleacă, dacă ceilalți nu producem mai mult. o să tot adunăm datorii. Banii europeni sunt cei mai buni. Eu văd cum foștii colegii se ceartă cu UE, dar de unde o să vină banii? din Teleorman. Cei care ați accesat fonduri europene știți că acești bani sunt cei mai buni. Despre PRO România, după 2 ani și jumătate am zis să mai vorbim și de altceva în afară de dosarul lui Dragnea. nu vorbim de școli? de subvenții? Eu nu am înțeles de ce Iohannis nu l-a grațiat pe Dragnea și să ne punem să muncim. Îmi place de Iohannis cum îmi place și de Dragnea. Noi ne uităm cum se ceartă și pe lângă noi trec anii și banii. Alături de corina crețu am semnat pentru a veni un miliard de euro pentru județul Tulcea. A venit doamna aia olguța și a spus că se triplează pensiile. Voi o credeți? Nu sunt bani. Cum poți minți pensionarii să le spui că în 2021 le triplezi pensiile. adevărul e altul" - a mai adăugat Victor Ponta.