LIVE TEXT: Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Constanta. Iata ordinea de zi

În aceste momente, în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ - Consiliul Judetean Constanta, are loc şedinţa ordinară, cu următoarele proiecte ale Ordinii de zi:privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta din data de 12 si 30 august 2019Initiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind incetarea calitatii de membru in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea” a domnului Dontu GheorgheInitiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia- retras - privind inscrierea in domeniul public al Judetului Constanta a unui bun imobilInitiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 393: Arsa-DJ391-Albesti-Coroana; L=9,69 km”Initiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului „Inchiderea Centrului de plasament Ovidiu”Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ConstantaIniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind modificarea componentei Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca ConstantaIniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind aprobarea Planurilor de restructurare ale unor centre rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitatiIniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2019, finantate din bugetul Judetului ConstantaIniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind modificarea tarifelor, preturilor si coeficientilor ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in anul 2019 in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, in calitate de operator, in relatia cu Consiliul Judetean ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind modificarea listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019Initiator: Presedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind modificarea si completarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” ConstantaInitiator: Presedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii de la Teatrul de Stat ConstantaInitiator: Presedinte – Ţuţuianu Marius Horiaprivind aprobarea structurii organizatorice a Consiliului Judetean ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea procedurii de atribuire directa, pe o perioada de 60 de zile, a unor trasee cuprinse in Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeteanInitiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorgaprivind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeteanInitiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorgaprivind aprobarea tarifelor percepute pentru prestatiile specifice realizate de catre Autoritatea Judeteana de TransportInitiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorga- retras -, privind aprobarea achizitionarii unui numar de 4 autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate de Consiliul Judetean ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind darea in folosinta gratuita Federatiei Europene de Kung-Fu a Salii de expozitie (parter si etaj) situata in Pavilionul Expozitional Constanta, in perioada 04-05 Octombrie 2019 pentru organizarea „Concursului International de Kung-Fu”Initiator: Vicepresedinte – Palaz Claudiu Iorgaprivind aprobarea contului de executie al bugetului judetean Constanta pentru trimestrul II al anului 2019Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii, pe anul 2019, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2019 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019 de la Teatrul de Stat ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii aferente anului 2019 pentru Directia Generala de Evidenta a Persoanelor ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii, pe anul 2019, ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii, pe anul 2019 pentru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Delfinul" ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii ale Judetului Constanta pe anul 2019Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind prezentarea Deciziei nr.25/21.09.2019 si a Raportului de audit financiar intocmit la Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta emise de Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Constantaprivind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor judeteniInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind asumarea de catre Consiliul Judetean Constanta a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente "Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023"Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni in domeniul public al UAT Judetul Constanţa.Initiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiapentru modificarea Anexei la HCJC nr.54/29.03.2019 privind aprobarea Protocolului cu S.C. Tracon S.R.L. Braila in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius Horiaprivind modificarea Anexei la HCJC nr.55/29.03.2019 privind aprobarea Protocolului cu S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costinesti in vederea integrarii infrastructurii detinute de aceasta in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul ConstantaInitiator: Presedinte – Tutuianu Marius HoriaProiectele de hotarari mentionate mai sus vor fi analizate si avizate de catre Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta.Sunt prezenți 32 de consilieri județeni. Ordinea suplimentară conţine cinci proiecte.