Live text si video: Primarul Constantei, despre protestul spontan al soferilor CT BUS

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, susține o conferință de presă astazi, în sala de sedințe a Primăriei Municipiului Constanța pe tema refuzului conducătorilor auto de la CT BUS SA de a asigura transportul în comun în municipiulCT Bus SA informează publicul călător că, din cauza refuzului conducătorilor auto de a ieși pe trasee, nu poate asigura transportul în comun la această oră în municipiul Constanța."Acțiunea în civil ASTĂZI o voi face. Voi merge până la desființarea acestei companii ca sa fac o noua licitație pentru a rezolva problema. Așa o mizerie, de asta vor avea parte. conducerea o consider una foarte bună", a anunțat Decebal Făgădău."Este o tentativă politică de a perturba activitatea de transportul comun. Două doamne de la PNL au sunat îngrijorate cu ce se întâmpla. Nu vi se pare ciudat? Nu vi se pare că ieri nu a fost validat un consilier local care e la Electrocentrale și brusc s-a rezolvat avaria? Nu vi se pare ca suna a sabotaj?", a subliniat edilul-șef al Municipiului Constanța."Compania CT BUS este o societate pe acțiuni cu unic acționar Municipiul Constanța, cu mandat pe patru ani de zile cei din consiliul de administrație. Legat de condițiile de muncă, nu știam că dintr-o dată un șofer a devenit specialist în ce înseamnă evacuare, incendiu, accident. Mi se pare firesc să răspundă de vehicul. Dacă este un accident din vina lui, normal ca trebuie să răspunda pentru ele" a mai spus primarul municipiului Constanța.„În anul 2017, salariul brut al șoferilor era de 1.600 de lei. În 2019 e 3.200 de lei. Azi 128 de șoferi trebuia să intre în tură. Mulți au vrut să intre la muncă, dar au fost presiuni la adresa lor" a adăugat edilul –șef al municipiului Constanța.„De când s-au transformat din RATC în CT BUS vor primi și tichete de vacanță. Constănțenii cu ce sunt vinovați că astazi nu au cum să ajunga la serviciu? Din 2016 până în prezent primăria a investit peste 200 de milioane de lei. Cu ce greșit orașul față de această mâna de oameni. Voi depune plângere penală și voi cere răspundere în solidar. Voi cuantifica prejudiciul de astazi voi cere în civil banii de la cei care au blocat orașul", a mai spus primarul Decebal Făgădău."Sunt extrem de revoltat de această mizerie pe care o face o mână de oameni. Își bat joc o mână de oameni de toți constăntențenii. Așa zisele revendicări sunt: anul trecut au primit 450 de lei brut primă, cu alte cuvinte ce râmânea net fiecareia depindea de cât aveau veniturile. Cu cât erau veniturile mai mari cu atât rămâneau cu mai puțini bani din primă, căci acei 450 se afăugau la salariu. Aceasta bonificație de Crăciun era variabilă pentru a nu mai fi acea situație s-a dat un tichet valoric unitar de 330 de lei", a mai spus primarul Făgădu.„Motivul pentru care am vrut să avem această conferință de presă presupune așa zisa grevă de la CT BUS. Niciun lider de sindicat sau membru al echipei CT BUS nu a cerut o întâlnire cu primarul, cu Consiliul Local Municipal. Azi dimineață la ora 5:05 am fost sunat de Bogdan Niță să mă anunțe că șoferii refuză să iasă pe autobuze" a spus Făgădău. Pirmaul a mai adăugat că l-a rugat pe Bdgan Niță, directorul CT BUS, să ia toate măsurile conform dispozițiilor legale.Conducerea CT Bus SA a avut pe parcursul zilei de ieri și în această dimineață mai multe runde de discuții cu reprezentanții conducătorilor auto însă aceștia refuză în continuare să se întoarcă la lucru. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și sperăm că activitatea va fi reluată în cel mai scurt timp”, transmite CT Bus.