Live Text: Țutuianu se retrage. Stroe si Fagadau, in tandem si pentru urmatorii patru ani (Galerie foto)

În câteva momente, la Centrul Cultural Jean Constantin va avea loc întrunirea PSD.Pentru președinte al organizației PSD Constanța, candidează Felix Stroe.Pentru președinte executiv, candidează Decebal Făgădău, președinte al organizației municipiului Constanța și Horia Marius Țuțuianu, actualmente vicepreședinte PSD Constanța.Mirela Marichescu, administratorul județului Constanța candidează, din informațiile noastre pentru postul de vicepreședinte.Urma să candideze și viceprimarul Costin Răsăuțeanu, dar avem informații că acesta s-a retras din cursă.Emilian Nicolae de la Cernavodă s-a retras și el de pe lista de vicepreședinte.În fața Centrului Cultural Jean Constantin se află un grup de membri USR ai grupului ”Rezist” Constanța, care o așteaptă pe Viorica Dăncilă.Viorica Dăncilă a ajuns în fața Centrului Cultural Jean Constantin.Membrii USR ai grupului ”Rezist” Constanța o huiduie, scandând ”analfabetă”. Inclusiz șefii de la PSD Constanța au fost huiduiți de protestatari.De la eveniment lipsește senatorul Nicolae Moga.Țuțuianu a declarat acum că își retrage candidatura pentru funcția de președinte executiv și va candida doar pentru funcția de președinte.În sală sunt aproximativ 450 de delegați și invitați.Corala Armonia a Arhiepiecopiei Tomisului interpretează imnul de stat.Din surse proprii se pare că tatăl lui Țuțuianu l-a convins să se retragă.De la București sunt prezenți: Viorica Dăncilă președinte PSD, Mihai Fifor secretar general al PSD, Eugen Teodorovici președinte executiv al PSD.Felix Stroe: ”Biroul județean a avut un mandat greu, începând cu 2016, un an cu decapitări în PSD Constanța, cu dosare penale, cu mulți membri implicați în aceste dosare. Câte injurii și insulte, zi și noapte. Și am reușit, ne-am reorganizat și am câștigat alegerile locale în Constanța, în municipiul și în județ. Tot în 2016, am reușit să obținem cel mai bun scor la alegerile parlamentare și pe care trebuie să o repetăm și anul viitor la parlamentare. În ultima ședință de birou județean am votat și vom merge mâine cu acest vot în biroul național sa rămânem la guvernare.”