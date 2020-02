LIVE TEXT: Ziarul ZIUA de Constanta, conectat din nou cu Academia Romana (galerie foto)

Este tezaurul nostru național, care are o valoare inestimabila pentru cultura românească. Este o datorie morală de a păstra și a transmite mai departe acest tezaur. Presa are un rol imens in promovarea acestor valori. De aceea inauguram aceasta expozitie pe care o dedicam presei românești, a menționat Directorul bibliotecii Academiei, Nicolae Noica.