LIVE TEXT: Ziua Culturii Nationale, sub semnul celor 170 de ani de la nasterea lui Eminescu (galerie foto+video)

Asociaţia „Casa Mării Negre” celebrează astăzi, în fața statuii lui Mihai Eminescu de pe faleza Cazinoului Constanţa, 170 de ani de la nașterea poetului național al românilor.În urmă cu zece ani, prin Legea Nr. 238 din 7 decembrie 2010, se stabilea ca ziua de 15 ianuarie, data nașterii lui Eminescu, să fie sărbătorită în România ca Ziua Culturii Naționale, prilej de promovare a valorilor culturale perene ale acestei țări.Anul acesta, Asociaţia „Casa Mării Negre / Black Sea House” (preşedinte dr. Dorin Popescu) organizează a treia ediţie a mesei rotunde anuale, pe teme privind cultura naţională la Constanţa. Ediţia 2020 se va desfăşura sub motto-ul „Cultura în Cetate: cămaşa lui Nessus, centură de castitate sau mantie de vreme rea? Rolul administraţiei în proiectele şi proiecţiile culturale ale comunităţii”.„Celebrăm această zi cu mândria de a aparţine uneia dintre cele mai vechi culturi europene şi cu responsabilitatea de a nu lăsa să piară urmele acesteia”.Următorul moment este unul liric. Se recită poezii din opera marelui poet, Mihai Eminescu.Dorin Popescu, președintele Asociaţiei „Casa Mării Negre / Black Sea House” adresează un apel către tineri de a-și cunoaste rădăcinile:„Nicăieri nu veți fi liberi, oriunde in lume, fără a fi ancorat in cultura națională “.