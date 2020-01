LIVE TEXT: Ziua inceperii oficiale a lucrarilor. Autoritatile au sosit la Cazino (galerie foto)

Banii pentru lucrari exista si vreau sa le multumesc tuturor celor ce au pus acest simbol deasupra tuturor orgoliilor. Azi vii semna predarea catre CNI, respectiv constructorului. Von avea o intalnire tehnica si totul va intra in linie dreapta

De Ziua Culturii, Cazinoul din Constanța şi-a deschis iar porțile.Nu pentru a primi publicul larg, însă, ci doar pentru a prjimi oficialitățile venite să facă declarații despre reabilitarea sa.Decebal Făgădău,primarul Constanței, urmează să înceapă în scurt timp declaraţia."Azi e o frumoasă şi importantă zi. Suntem la 170 de ani de la naȘterea poetului național si la 110 ani de la ziua in care Cazinoul implinea visele tuturor", a declarat primarul."Azi, Cazinoul va fi predat CNI și constructorului. De azi cel care a castigat licitatia are la dispozitie trei luni pentru proiectare si 27 de luni pentru executie.", a mai menționat primarul Decebal Făgădău."Tot anul acesta va începe consolidarea în această zona a orasului prin diguri si o noua faleza. Veti vedea in aceasta zona o roata ca la Londra pentru ca oamenii sa poata vedea de sus progresele ce se fac pentru Cazino, dar si litoralul Constanței. Le multumesc fostului ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu, dar si actualului ministru, Stefan Ion, pentru tot ce au facut pentru Cazino si pentru faptul ca au semnat contractul foarte repede."