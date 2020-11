LIVE UPDATE #alegeriRMoldova Peste trei milioane de alegatori, asteptati la urne pentru a-si vota presedintele

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi să participe, duminică, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al ţării, disputată de opt candidaţi, între care şi şeful statului în funcţie, Igor Dodon. Ordinea în care candidaţii apar pe buletinele de vot este următoarea: Renato Usatîi (Partidul Politic "Partidul Nostru"), Andrei Năstase (Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr"), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic "Şor"), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale") şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea). * UPDATE ORA 12.21 #alegeriRMoldova: Declaraţiile la ieşirea de la urne a candidaţilor Andrei Năstase, Tudor Deliu, Renato Usatîi şi Violeta Ivanov Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului "Platforma Demnitate şi Adevăr" la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Andrei Năstase, susţine că scrutinul prezidenţial este foarte important pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova şi a făcut apel la alegători să iasă masiv la urne. "Prea multă şansă am ratat pentru Republica Moldova, prea multe oportunităţi frumoase pe care ni le-a oferit soarta. Iată de ce eu zic că astăzi este o zi foarte, foarte importantă pentru noi. Îndemn toţi oamenii de bună credinţă, din ţară şi din străinătate, din diasporă, de oriunde ne-a găsit timpul să ieşim la vot, să votăm cu încredere pentru o Moldovă de mâine, o Moldovă educată, o Moldovă dreaptă, o Moldovă sănătoasă, o Moldovă în care vrei să trăieşti, nu vrei să pleci şi nici nu trebuie să pleci din cauza unor politicieni mici cu rânzele mari", a afirmat Năstase. La rândul său, candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Tudor Deliu, a arătat că votul său a fost dat "pentru scoaterea din izolare a Republicii Moldova". "Eu am votat pentru un preşedinte care să reprezinte poporul Republicii Moldova atât în ţară, cât şi peste hotare. Am votat pentru scoaterea din izolare a Republicii Moldova. Am votat pentru un preşedinte care să garanteze suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. Am votat pentru aceea ca cetăţenii Republici Moldova să se bucure că au un preşedinte care vorbeşte în numele lor şi vorbeşte în voinţa poporului", a declarat Deliu. Candidatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a afirmat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru ca toţi "cei care se află în diasporă să nu îşi mai sărute copiii prin Skype". "Astăzi, alături de fiica mea, alături de părinţii mei, am votat pentru o viaţă mai bună, am votat pentru Republica Moldova fără pungi (cu şpagă), fără scheme, am votat pentru ca statul să aibă grijă de toţi cetăţenii, şi de pensionari, şi de copii, aşa cum am şi eu grijă de copiii şi părinţii mei, am votat astăzi ca cei care se află în diasporă să nu îşi mai sărute copiii prin Skype, ci să fie acasă pentru a-i îmbrăţişa''. De asemenea, candidatul Partidului "Şor", Violeta Ivanov, şi-a exprimat votul pentru "o Moldovă dezvoltată, cu o economie avansată, cu infrastructură modernă". "Am votat pentru viitorul Republicii Moldova, pentru o Moldovă prosperă, pentru o Moldovă dezvoltată, cu o economie avansată, cu infrastructură modernă, am votat pentru copiiI şi nepoţii noştri, ca să aibă un trai decent aici în Republica Moldova, am votat pentru pensii şi salarii şi un trai decent pentru părinţii şi bunicii noştri, care merită, am votat pentru ca satele noastre să prospere, pentru a şterge diferenţa dintre sat şi oraş, pentru ca cei care locuiesc la sate să aibă şi să se bucure de aceleaşi condiţii ca şi cei care locuiesc la oraş, pentru o Moldovă înfloritoare şi o agricultură dezvoltată, aşa cum noi o merităm", a spus, la ieşirea de la urne, Violeta Ivanov. * UPDATE ORA 11.33 #alegeriRMoldova Igor Dodon: Republica Moldova, mai mult ca niciodată, trebuie să se ţină deoparte de haos Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care candidează duminică pentru un nou mandat, susţine că ţara pe care o reprezintă nu are nevoie "de destabilizare" şi că trebuie "să se ţină deoparte de haos". Dodon, care s-a înscris în competiţia electorală ca independent, dar care este susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, a declarat, la ieşirea de la urne, că votul său a fost exprimat "pentru echilibru în relaţiile cu partenerii externi". Foto: (c) Cristian LUPAŞCU / AGERPRES "Am votat pentru o ţară, un stat, o Moldovă puternică, am votat pentru dezvoltare economică, am votat pentru păstrarea stabilităţii politice în Republica Moldova, am votat pentru echilibru în relaţiile cu prietenii, cu partenerii noştri externi. Eu sunt convins că marea majoritate a cetăţenilor ţin anume la acest lucru. Eu sunt ferm convins că Republica Moldova, mai mult ca niciodată, trebuie să se ţină deoparte de haos. Noi nu avem nevoie de destabilizare. La cele câteva sute de întrevederi pe care le-am avut pe parcursul ultimelor săptămâni, am observat că marea majoritate a cetăţenilor pledează pentru linişte, pentru pace. Eu am votat pentru relaţii bune între toate etniile din Republica Moldova", a afirmat preşedintele Republicii Moldova. * UPDATE ORA 10.35 #alegeriRMoldova Candidatul Partidului Unităţii Naţionale, Octavian Ţîcu: Este un moment să ne arătăm loialitatea faţă de statul român Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului Unităţii Naţionale la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Octavian Ţîcu, a lansat, duminică, un apel către cetăţenii moldoveni din România să participe la primul tur al alegerilor prezidenţiale. El a declarat că alegerile pentru funcţia de preşedinte reprezintă un moment prin care moldovenii pot să îşi arate "loialitatea faţă de statul român", precizând că opţiunea sa este "reîntregirea cu România". Foto: Octavian Ticu / Facebook.com "Mă adresez tuturor moldovenilor cetăţeni din România să iasă la vot pentru că este un moment să ne arătăm loialitatea faţă de statul român şi faţă de toate investiţiile pe care statul român le-a făcut, pentru că viitorul nostru este acolo", a afirmat Ţîcu. * UPDATE ORA 10.15 #alegeriRMoldova Doar 7% dintre alegători au participat, până la ora 10.00, la alegerile prezidenţiale Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Doar 7% dintre cetăţenii cu drept de vot din Republica Moldova s-au prezentat, duminică, până la ora 10.00, la primul tur al alegerilor prezidenţiale. Potrivit datelor transmise de Comisia Electorală Centrală (CEC), până la ora 10.00 şi-au exprimat dreptul de vot 197.610 alegători, ceea ce reprezintă 7,06% din totalul alegătorilor înscrişi în listele electorale. Cei opt candidaţi sunt: Renato Usatîi (Partidul Politic "Partidul Nostru"), Andrei Năstase (Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr"), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic "Şor"), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale") şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea). * UPDATE ORA 09.55 #alegeriRMoldova Chirtoacă: Am votat pentru unirea cu România şi împotriva confiscării Republicii Moldova de către cei de la Kremlin Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Fostul primar al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, care candidează pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova din partea Blocului electoral "Unirea", s-a pronunţat, duminică, în favoarea unirii Republicii Moldova cu România. El a declarat, după ce şi-a exprimat dreptul de vot la Şcoala primară nr. 91 din Chişinău, că a votat "pentru unirea cu România şi împotriva confiscării Republicii Moldova de către cei de la Kremlin". "Am votat pentru unirea cu România şi împotriva confiscării Republicii Moldova de către cei de la Kremlin prin manipulare, prin minciună, prin reţele de spionaj şi prin neparticiparea noastră la vot. Astăzi, de la 7.00 până la 9.00 seara, puterea aparţine cetăţenilor", a afirmat Chirtoacă. * UPDATE ORA 09.45 #alegeriRMoldova Maia Sandu: E nevoie să alungăm corupţia şi incompetenţa de la Preşedinţie Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, pro-europeana Maia Sandu, a lansat, duminică dimineaţă, un nou apel către alegători să participe la scrutinul în urma căruia va fi desemnat noul preşedinte al ţării. Foto: (c) Cristian LUPAŞCU / AGERPRES Maia Sandu a declarat, după ce şi-a exprimat votul la Liceul Teoretic "Petru Rareş" din Chişinău, că a votat pentru ordine în ţară, pentru dreptate şi bunăstare, subliniind, totodată, că este nevoie ca alegătorii din Republica Moldova "să alunge corupţia şi incompetenţa de la Preşedinţie". "Eu am fost la vot. Am votat pentru ordine în ţară, pentru dreptate, pentru bunăstare, am votat pentru un stat care să lucreze pentru oameni, să ajute oamenii, am votat pentru un stat care să creeze oportunităţi de angajare, locuri de muncă bine plătite aici, acasă, pentru un stat care să îmbunătăţească condiţiile de viaţă în toate localităţile Republicii Moldova, dar pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple e nevoie să alungăm corupţia şi incompetenţa de la Preşedinţie. Pentru asta ieşiţi la vot! Nu vă fie frică de ploaie!", a afirmat candidatul PAS. * UPDATE ORA 09.11 #alegeriRMoldova Alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, în atenţia agenţiilor de presă internaţionale Alegerile prezidenţiale din Republica Moldova sunt, duminică, în atenţia agenţiilor internaţionale de presă, care subliniază importanţa lor în ceea ce priveşte viitorul proeuropean al republicii sau de apropiere de Rusia, precum şi în contextul preocupărilor legate de mişcările de contestare din spaţiul ex-sovietic. Ordinea în care candidaţii apar pe buletinele de vot este următoarea: Renato Usatîi (Partidul Politic "Partidul Nostru"), Andrei Năstase (Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr"), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic "Şor"), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale") şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea). Pentru acest scrutin, autorităţile de la Chişinău au decis constituirea a 2.143 de secţiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova şi alte 139 în străinătate, dintre care cele mai multe în Italia (30), Federaţia Rusă (17), România (13) şi Statele Unite ale Americii (12). Potrivit Constituţiei, câştigător este desemnat candidatul care întruneşte voturile a 50% + 1 dintre alegătorii prezenţi la urne. Dacă în primul tur niciun candidat nu va obţine majoritatea simplă, va fi organizat un al doilea tur de scrutin, pe 15 noiembrie. Mandatul preşedintelui Republicii Moldova este de patru ani. Validarea alegerilor este condiţionată de prezenţa la urne a cel puţin o treime din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale (3.287.140 cetăţeni cu drept de vot). La alegerile prezidenţiale anterioare, din 2016, preşedinte a fost desemnat socialistul Igor Dodon, care a învins-o în turul al doilea pe pro-europeana Maia Sandu, care a candidat din partea Partidului Acţiune şi Solidaritate. În primul tur, din 30 octombrie, 2016, Dodon a obţinut 47,98% din voturi, în timp ce Maia Sandu a fost votată de 38,71% dintre alegători. În turul al doilea, din 13 noiembrie, Dodon a avut susţinerea a 52,11% dintre cetăţenii care au mers la vot, iar Maia Sandu a fost votat de 47,89% dintre alegători. 