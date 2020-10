LIVE UPDATE #alegeriSUA Ultima dezbatere Trump/Biden inainte de alegerile prezidentiale

Preşedintele american, Donald Trump, şi rivalul său democrat, Joe Biden, s-au reîntâlnit joi seară la Nashville (statul Tennessee) pentru ultima lor dezbatere televizată, cu 12 zile înainte de scrutin, transmite AFP. Cei doi candidaţi - cravată roşie pentru Donald Trump, cravată albastră pentru Joe Biden - s-au salutat cu un mic gest la sosirea pe scenă, dar păstrând distanţa. Spre deosebire de precedentele alegeri prezidenţiale, anul acesta vor fi numai două dezbateri, preşedintele în exerciţiu refuzând o dezbatere virtuală la 15 octombrie - un format propus pentru a evita riscul de contaminare după ce fusese diagnosticat pozitiv la coronavirus. * ORA 4:53 #alegeriSUA Moscova, Beijingul şi Teheranul "vor plăti" pentru ingerinţele lor, afirmă Joe Biden "Dacă voi fi ales", Moscova, Beijingul şi Teheranul vor plăti pentru ingerinţele lor în alegerile americane, a afirmat joi seară candidatul democrat, Joe Biden, în cursul ultimei dezbateri prezidenţiale, la Nashville, în Tennessee, scriu AFP şi Reuters. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERS "Am spus clar că indiferent de ţară, oricare ar fi, dacă interferează în alegerile americane, va plăti un preţ. Ele vor plăti un preţ, este extrem de clar. Aceste alegeri vor fi ultimele la care Rusia a participat. China a fost implicată într-o oarecare măsură, iar acum aflăm că Iranul este implicat. Va plăti un preţ, dacă voi fi ales, oricine interferează cu suveranitatea americană", a spus fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama. * ORA 4:39 #alegeriSUA Un preşedinte "responsabil" de atâţia morţi nu poate rămâne la putere (Biden) Donald Trump şi Joe Biden s-au înfruntat pe tema gestionării pandemiei de COVID-19, joi seară, în deschiderea ultimului lor duel televizat, la Nashville, cu 12 zile înainte de scrutin, potrivit AFP şi Reuters. "Cineva responsabil de atâţia morţi nu poate rămâne preşedintele Statelor Unite ale Americii", a declarat Joe Biden, acuzându-l pe preşedintele american că "în continuare nu are plan" pentru a gestiona pandemia de COVID-19. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERS Candidatul democrat a prezis "o iarnă sumbră" pentru ţara cea mai îndoliată din lume, cu peste 220.000 de decese cauzate de coronavirus. "Îl vom combate cu fermitate", a spus preşedintele republican, sosit fără mască pe scenă, la trei săptămâni după ce a fost diagnosticat pozitiv la coronavirus. El a vorbit despre spitalizarea şi vindecarea sa, susţinând din nou că este "imunizat". "Avem un vaccin care vine, este gata, va fi anunţat în următoarele săptămâni", a mai spus el, arătându-se însă evaziv în privinţa calendarului. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citiţi şi: * #alegeriSUA Washingtonul anunţă sancţiuni după o "tentativă de ingerinţă" electorală iraniană