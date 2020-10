LIVE UPDATE Franta: Trei morti, printre care o femeie decapitata, in atacul cu cutitul de la o biserica din Nisa

Un atacator înarmat cu un cuţit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitată, la o biserică din Nisa, oraş din sudul Franţei, a informat poliţia, într-un incident descris de primarul oraşului de la Marea Mediterană, Christian Estrosi, drept terorism, transmite Reuters. Foto: (c) SEBASTIEN NOGIER / EPA UPDATE ORA 11.34 Franţa: Trei morţi, printre care o femeie decapitată, în atacul cu cuţitul de la o biserică din Nisa Un atacator înarmat cu un cuţit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitată, la o biserică din Nisa, oraş din sudul Franţei, a informat poliţia, într-un incident descris de primarul oraşului de la Marea Mediterană, Christian Estrosi, drept terorism, transmite Reuters. Estrosi a confirmat existenţa a trei victime şi a declarat că suspectul tot repeta sintagma ''Allah akbar''. El a vorbit cu reporterii şi a calificat atacul din Nisa drept ''islamofascism''. Edilul din Nisa a scris pe Twitter că atacul cu cuţitul a avut loc în interiorul sau în apropierea bisericii Notre-Dame de pe bulevardul Jean Medecin, principala arteră comercială din oraş, şi că poliţia l-a reţinut pe atacator care se află în prezent internat într-un spital. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, ar urma să se deplaseze la Nisa, a mai precizat Estrosi. Poliţia a transmis că două persoane au fost confirmate decedate în atac, iar mai multe persoane au fost rănite. O sursă din poliţie a confirmat informaţia că o femeie a fost decapitată. Şi preşedinta Adunării Naţionale (fostul Front Naţional, de extremă dreapta), Marine Le Pen, a vorbit tot despre o decapitare care s-ar fi produs în timpul atacului. Atacul a avut loc în jurul orei locale 09:00 (08:00 GMT), potrivit unei surse din poliţie - citată de AFP - care a adăugat că o echipă de genişti se afla la faţa locului. Ministrul de interne Gerald Darmanin a anunţat pe Twitter organizarea unei ''reuniuni de criză'' la Paris. Potrivit postului BFMTV, a fost sesizat parchetul naţional antiterorist, fiind deschisă o anchetă pentru asasinat şi tentativă de asasinat având legătură cu un act terorist. Atacul are loc în contextul în care Franţa încă nu şi-a revenit după decapitarea, la începutul lunii, la Paris, a profesorului de istorie Samuel Paty de către un tânăr de 18 ani, de origine cecenă. Paty prezentase la clasă, la o oră privind libertatea de expresie, câteva dintre caricaturile din Charlie Hebdo care îl înfăţişau pe profetul Mahomed. Foto: (c) Courtesy Twitter / @CESTROSI via REUTERS ORA 10.52 Franţa: Atac cu cuţitul la Nisa, soldat cu un mort şi mai mulţi răniţi; autorul a fost reţinut (presă) O persoană a fost ucisă şi mai multe au fost rănite într-un atac cu cuţitul comis în apropiere de o biserică din Nisa, oraş din sudul Franţei, a relatat joi presa franceză, transmite Reuters. AFP a transmis aceeaşi informaţie, citând o sursă din poliţie. Potrivit AFP, ministrul de interne Gerald Darmanian a declarat că o operaţiune a poliţiei era în curs de desfăşurare în Nisa, în timp ce primarul oraşului, Christian Estrosi, a scris pe Twitter că suspectul implicat în atac - despre care edilul a spus că are caracteristicile unui atac terorist - a fost arestat. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.