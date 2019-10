LIVE UPDATE Motiunea de cenzura, dezbatuta si votata in Parlament

*** Transmisie în direct - Ședința în plen Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit joi în şedinţă comună pentru dezbateri şi vot asupra moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă. UPDATE ORA 10.45 Viorica Dăncilă, în plenul reunit al Parlamentului: Moţiunea - semnată de aceiaşi oameni amatori, iresponsabili Moţiunea de cenzură este semnată de aceiaşi oameni amatori, iresponsabili, care vor să demoleze Guvernul fără să vină cu temele făcute, a afirmat joi premierul Viorica Dăncilă, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură. "Mă uit în sală şi văd aceiaşi oameni amatori şi iresponsabili. Nu v-aţi schimbat prea mult de când ne-am aflat în acelaşi context din care eu, personal, am crezut că aţi învăţat ceva. Am crezut că aţi înţeles că nu puteţi veni în Parlament să daţi jos un Guvern cu temele nefăcute, că nu puteţi sfida din nou românii, că e obligatoriu să veniţi cu o echipă guvernamentală şi cu un program de guvernare, dacă voiaţi să reconstruiţi România, aşa cum atât de măreţ ne spuneţi în textul moţiunii de cenzură. Până acum ne e clar cum vreţi să o demolaţi. (...) Cum aveţi de gând să reconstruiţi, stimaţi semnatari ai moţiunii? Din păcate nu aţi înţeles nimic", a declarat prim-ministrul. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Viorica Dăncilă a denunţat "lupta oarbă pornită de cel mai iresponsabil preşedinte pe care l-a cunoscut România vreodată, care acţionează împotriva propriului popor". "Aţi avut, stimaţi colegi din Opoziţie, sprijinul şi implicarea totală a preşedintelui României în această campanie agresivă de destabilizare a Guvernului. Aţi avut în favoarea voastră un demers virulent al candidatului Iohannis care şi-a bătut joc de Constituţie şi de drepturile şi interesul românilor. O luptă oarbă, pornită de cel mai iresponsabil preşedinte pe care l-a cunoscut România vreodată, unul care acţionează conştient împotriva propriului popor. Un preşedinte care a uitat de români şi de ţara lui şi a pornit o campanie toxică împotriva Guvernului. În al doilea rând, îl avem pe domnul Tăriceanu, care şi dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eşecului. Aşa cum a putut - fugind de la guvernare şi sacrificându-şi propriul partid, într-o bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016. Cu toată experienţa domnului Tăriceanu, a căzut în mod ruşinos în capcana lui Victor Ponta şi şi-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil. Era totuşi un destin predictibil, pentru că asta li se întâmplă celor ce se aliază cu Ponta: ajung trădaţi, sacrificaţi în numele intereselor personale ale liderului Pro România - un alt artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor şi expertul în jocuri de culise cu finalitate zero", a susţinut Viorica Dăncilă. Ea a adăugat că, în ciuda acestor alianţe, Opoziţia nu a reuşit să facă ceva bun. "Iată că nici măcar aşa, cu preşedintele-candidat de partea voastră şi cu partenerul de alianţă fugit în mod ruşinos de la guvernare în braţele lui Ponta, nu aţi reuşit şi nu veţi reuşi să faceţi nimic bun. Pentru simplul motiv că nu aveţi niciun plan pentru România. Voi nu vă luptaţi pentru un proiect, pentru o viziune sau pentru bunăstare. Voi nu vă luptaţi să faceţi bine oamenilor, să aduceţi vreo formă de progres în viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Voi luptaţi unii cu alţii, luptaţi cu interesul ţării şi al românilor", a spus Dăncilă. Premierul a punctat că textul moţiunii este "un amestec incoerent de falsuri". "Am citit textul moţiunii şi pot spune că vă reprezintă întru totul. Este, ca şi grupul semnatarilor ei, un amestec incoerent de falsuri. Este o încropire extrem de slabă, fără cifre şi date exacte, plină de aprecieri subiective ş demagogie, care arată perfect caracterul de improvizaţie şi lipsa de seriozitate a acestui proiect. Din nou, stimaţi colegi, vă jucaţi de-a guvernarea. Sunteţi singura Opoziţie din istorie care a reuşit să îşi depună moţiunea şi apoi să fugă de vot. V-aţi făcut de râs în faţa propriului electorat când v-am invitat să votăm acest act cât mai repede. Dacă acest demers nu a meritat sacrificarea unei zile de sâmbătă, mult succes în a le explica oamenilor cum o să guvernaţi şi cum o să reconstruiţi voi România!", a afirmat Dăncilă. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 10.33 Parlament: Moţiunea de cenzură a fost citită în plenul reunit; încep dezbaterile Moţiunea de cenzură intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!" a fost prezentată joi în plenul reunit al Parlamentului. Documentul a fost citit de deputatul USR Cristian Seidler. Moţiunea a fost semnată de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, Pro România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi de doi social-democraţi, după cum anunţa liderul liberalilor, Ludovic Orban. Iniţiatorii moţiunii de cenzură solicită votul parlamentarilor pentru demiterea Guvernului, considerat "cel mai nociv" din ultimii 30 de ani, şi arată că, imediat după acest moment, Opoziţia va propune "cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români", anticipându-se că soluţia benefică este un "Guvern suplu", cu 15 ministere. "Faceţi un bine României şi românilor şi votaţi demiterea celui mai nociv Guvern pe care l-a avut ţara în ultimii 30 de ani. Demiteţi Guvernul PSD prin votul dumneavoastră şi salvaţi, astfel, ceea ce se mai poate salva din economia României, din sistemul de învăţământ, din sistemul de sănătate, din instituţiile statului român. Orice zi cu Guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunităţi ratate pentru România, subdezvoltare şi adâncirea problemelor macroeconomice. Demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie esenţială pentru intrarea României în normalitate. Această moţiune ne oferă şansa să reconstruim România din temelii. (...) Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată. Imediat după demiterea Guvernului PSD, Opoziţia va propune cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne spune Constituţia, rezultatul consultărilor dintre preşedintele României şi partidele politice parlamentare. Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică pentru România înseamnă un Guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră", se arată în textul moţiunii de cenzură. Iniţiatorii susţin că soluţia după demiterea Guvernului PSD înseamnă şi adoptarea unui program de guvernare "responsabil", orientat către dezvoltarea şi modernizarea ţării şi către prosperitatea reală a fiecărui român. "Vom putea reaşeza România pe drumul ei firesc: prin investiţii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o creştere economică solidă bazată pe producţie şi exporturi, prin servicii publice de cea mai bună calitate", transmit semnatarii moţiunii. Ei afirmă că actualul Executiv nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată de Parlament sunt necesare 233 de voturi. UPDATE ORA 10.28 Tomac: Un senator PMP va veni cu ambulanţa pentru a vota la moţiunea de cenzură UPDATE ORA 10.25 Barna: Sunt optimist, moţiunea de cenzură va trece; un singur parlamentar USR lipseşte din motive de sănătate UPDATE ORA 10.25 Roman (PNL): Un număr impresionant de jandarmi - la intrarea şi în interiorul Parlamentului; preşedintele Camerei să ceară retragerea lor Deputatul PNL Florin Roman a reclamat, joi, în plenul Parlamentului prezenţa unui număr impresionant de jandarmi la intrarea şi în interiorul clădirii Legislativului, solicitând preşedintelui de şedinţă, social-democratul Marcel Ciolacu, retragerea acestora. "În această dimineaţă, ca şi la precedenta moţiune, când am ajuns la Parlament am observat cu toţii un număr impresionant de jandarmi la intrare şi în interiorul Parlamentului. Stimaţi colegi, locul jandarmilor este pe stradă, unde 21.000 de deţinuţi au fost eliberaţi, unde 7.000 de criminali, violatori şi tâlhari îşi fac de cap. Domnule preşedinte al Camerei, în calitate de deputat, vă rog frumos să solicitaţi retragerea trupelor de jandarmi. Azi nu se poate întâmpla nimic rău aici. Singurul lucru care se poate întâmpla este să pice un guvern pe care oricum românii nu şi-l doresc. Moţiunea va trece! Victorie!", a spus Roman, la începutul plenului reunit al Parlamentului. Preşedintele de şedinţă, Marcel Ciolacu, a spus că aceasta este o decizie a Jandarmeriei. "Este o decizie a dânşilor, dar momentul a fost unul special şi vă mulţumim pentru el", a afirmat Ciolacu. Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit joi în şedinţă comună pentru dezbateri şi vot asupra moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă. UPDATE ORA 10.19 Tăriceanu: Toţi parlamentarii ALDE sunt prezenţi şi vor vota moţiunea de cenzură ORA 10.15 Parlament: A început şedinţa plenului reunit în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit joi în şedinţă comună pentru dezbateri şi vot asupra moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă. Un număr de 298 de parlamentari şi-au înregistrat prezenţa la şedinţa de plen, după cum a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, cel care conduce joi şedinţa Parlamentului. În plen sunt prezenţi premierul Viorica Dăncilă alături de membri ai Cabinetului său. Moţiunea este prezentată în plen de deputatul USR Cristian Seidler. Moţiunea, intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!", are 237 de semnături de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi două de la PSD, conform liderului liberalilor, Ludovic Orban. Iniţiatorii moţiunii de cenzură solicită votul parlamentarilor pentru demiterea Guvernului, considerat "cel mai nociv" din ultimii 30 de ani şi arată că, imediat după acest moment, opoziţia va propune "cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români", anticipându-se că soluţia benefică este un "guvern suplu", cu 15 ministere. Votul la moţiunea de cenzură va fi secret cu bile. Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată de Parlament sunt necesare 233 de voturi. Adrian Dobre: Moţiunea de cenzură se joacă la un scor foarte strâns Orban: În cea mai pesimistă evaluare moţiunea de cenzură va trece cu 241 de voturi Ludovic Orban, înaintea moţiunii de cenzură: Toţi parlamentarii liberali sunt prezenţi; moţiunea va trece Tomac (PMP): Votul în favoarea moţiunii - un gest de patriotism şi responsabilitate Dăncilă despre social-democraţii care ar putea vota moţiunea: Nimeni nu-i va ierta dacă vor trăda Cioloş: Astăzi, România are şansa de a scăpa de cel mai slab Guvern din istorie Fifor: Sunt 35-40 de parlamentari ce realizează că trecerea moţiunii, în lipsa unei alternative, ar arunca ţara în haos