LIVE UPDATE Motiunea de cenzura ''Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti'' - dezbatuta si votata in Parlament

* Transmisie în direct - Şedinţa în plen Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit miercuri, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură depusă de PSD după angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin. Şedinţa este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 350 de parlamentari. Sunt prezenţi premierul Ludovic Orban şi miniştrii Cabinetului. * UPDATE ORA 13: 56 Parlament - moţiune de cenzură/Paşcan: PMP nu va participa la un vot odios, un vot împotriva românilor şi a României * UPDATE ORA 13: 38 - Parlament - moţiune de cenzură/Ponta: Voi vota moţiunea de cenzură Liderul grupului parlamentar PRO Europa, Victor Ponta, a declarat miercuri, în plenul reunit al Legislativului, că va vota moţiunea de cenzură, adăugând, totodată, că nu vrea să se implice în "înţelegerile" făcute ca PNL "să scape" de Ludovic Orban "cu ajutorul PSD". * UPDATE ORA 13:31 - Parlament - moţiune de cenzură/Barna către PSD şi UDMR: Discutăm despre o mână de primari fricoşi Preşedintele USR, Dan Barna, le-a reproşat miercuri reprezentanţilor PSD şi UDMR că miza moţiunii de cenzură o reprezintă ''o mână de primari fricoşi'' care vor să îşi păstreze privilegiile. * UPDATE ORA 13:28 - Parlament - moţiune de cenzură/Victor Paul Dobre: O moţiune a inepţiilor şi a fricii Deputatul PNL Victor Paul Dobre a catalogat, miercuri, moţiunea de cenzură depusă de PSD drept una a "inepţiilor" şi a "fricii" şi le-a transmis semnatarilor că deschid calea alegerilor anticipate şi vor pierde aşa cum nu au pierdut niciodată în 30 de ani. * UPDATE ORA 13:09 - Parlament - moţiune de cenzură/Bodog: Un Guvern care dă vina pe Parlament pentru propria incompetenţă trebuie să plece Senatorul PSD Florian Bodog a declarat miercuri, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că un Guvern care dă vina pe Parlament pentru propria incompetenţă trebuie să plece. * UPDATE ORA 13:03 - Parlament - moţiune de cenzură/Manole a sărit pagini la citirea în plen a documentului; Andronache: Se încalcă regulamentul Deputatul PSD Florin Manole, care a citit, miercuri, în Parlament, moţiunea de cenzură, a sărit mai multe pagini, iar liberalul Gabriel Andronache i-a atras atenţia că este o încălcare a regulamentului. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO * UPDATE ORA 12:57 - Parlament - moţiune de cenzură/Orban: Nu mă las judecat de voi; sunteţi parlamentari născuţi din pixul lui Dragnea Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că nu se lasă judecat de parlamentarii PSD care sunt ''născuţi din pixul lui Liviu Dragnea'' şi nu au adus nimic bun României. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO * ORA 12:21 - Şedinţa Parlamentului în care se dezbate moţiunea de cenzură a început Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit miercuri, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură depusă de PSD după angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin. Şedinţa este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 350 de parlamentari. Sunt prezenţi premierul Ludovic Orban şi miniştrii Cabinetului. Potrivit deciziei Birourilor permanente, la dezbaterea moţiunii de cenzură Guvernul va avea la dispoziţie 60 de minute, iar grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat astfel: PSD - 34 de minute, PNL - 18 minute, USR - 7 minute, Pro Europa - 4 minute, UDMR - 5 minute, PMP - 2 minute, Grupul minorităţilor naţionale - 3 minute, deputaţi şi senatori neafiliaţi - 6 minute. Moţiunea de cenzură "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti" a fost semnată de 208 parlamentari PSD şi UDMR. Potrivit semnatarilor, Guvernul Orban trebuie demis de urgenţă atât pentru că schimbarea sistemului electoral în prag de alegeri încalcă standardele europene, cât şi pentru că adoptarea acestor modificări s-a făcut în mod unilateral, fără consultare şi dezbatere, prin angajarea răspunderii de către partidul aflat la Putere. "Curtea Constituţională v-a spus deja, prin cele două decizii din 29 ianuarie 2020, că mergeţi pe un drum greşit. Că este un abuz de putere să vii cu angajări de răspundere pe proiecte aflate deja în procedură parlamentară. Că PNL încalcă grav Legea fundamentală! Domnule Orban, aţi deschis o cutie a Pandorei care poate avea repercusiuni tragice pe viitor asupra tuturor românilor. Regulile democratice nu sunt facultative!", susţin aceştia. "Nu poţi să fii la putere şi să modifici legea electorală din interes conjunctural, cu câteva luni înainte de alegeri, pentru a-ţi crea un avantaj propriu. Este un abuz de putere evident. Un abuz care încalcă în mod flagrant Constituţia României şi standardele de bună practică definite de Comisia de la Veneţia şi împărtăşite de toate statele membre ale Uniunii Europene. Niciunul dintre dumneavoastră nu cred că îşi doreşte să fie părtaşul unui asemenea abuz. (...) Aşadar, stimaţi colegi, având în vedere dorinţa PNL de a privatiza democraţia din România, vă rugăm să susţineţi această moţiune de cenzură! Drumul României nu este spre est. Nu-i lăsaţi să ducă România pe acel drum!", mai arată semnatarii moţiunii. Pentru a trece moţiunea de cenzură, este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. Votul la moţiunea de cenzură va fi secret cu bile. Potrivit Constituţiei, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis dacă, după asumarea răspunderii, se depune moţiune de cenzură şi aceasta este adoptată. Dacă Executivul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat. 