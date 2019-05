LIVE UPDATE Papa in Romania/ Suveranul Pontif a sosit la Bucuresti

Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucureşti, pentru o vizită de stat, pastorală şi ecumenică de trei zile, desfăşurată sub genericul ''Să mergem împreună!''. Suveranul Pontif a fost întâmpinat, pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", de preşedintele Klaus Iohannis, împreună cu soţia sa, Carmen Iohannis. De la aeroport, Papa s-a deplasat către Palatul Cotroceni, unde a avut loc, pe Platoul Marinescu, ceremonia oficială de primire. * UPDATE ORA 12,22 Papa în România/ Suveranul Pontif, primit la Palatul Cotroceni cu onoruri militare * ORA 11,34 Papa în România/ Suveranul Pontif a sosit la Bucureşti Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucureşti, pentru o vizită de stat, pastorală şi ecumenică de trei zile, desfăşurată sub genericul ''Să mergem împreună!''. Suveranul Pontif a fost întâmpinat, pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", de preşedintele Klaus Iohannis, împreună cu soţia sa, Carmen Iohannis. O gardă militară a prezentat onorul. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Înaltul ierarh este însoţit de cardinalii Pietro Parolin - secretar de stat, Kurt Koch - preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, Giovanni Angelo Becciu, prefectul Congregaţiei pentru cauza Sfinţilor, Leonardo Sandri - prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Papa Francisc a mai fost întâmpinat de Nunţiul Apostolic în România, Miguel Maury Buendia, şi de membri ai Conferinţei Episcopilor din România, în frunte cu Monseniorul Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO La ceremonie a participat şi Mitropolitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, delegat al Patriarhului BOR, Daniel. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Un grup de pelerini, fluturând steguleţe imprimate pe o parte cu însemnele Vaticanului şi pe cealaltă cu Tricolorul românesc, a intonat cântece mariane. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Pelerinii, însoţiţi de preoţi din parohiile lor, au scandat "Bine aţi venit, Papa Francisc!", "Vivat Papa!". Suveranul Pontif a primit un buchet de flori de la doi copii, Diana şi Octavian Vişa, strănepoţii lui Augustin Vişa (1904 - 1989), teolog greco-catolic, deţinut politic în închisorile antonesciene şi comuniste, avocat doctor în drept, înalt funcţionar la CEC, membru al Partidului Naţional Ţărănesc din 1927 şi preşedinte al Tineretului intelectual naţional-ţărănesc din 1936. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO De la aeroport, Papa se va deplasa către Palatul Cotroceni, unde va avea loc, pe Platoul Marinescu, ceremonia oficială de primire. Vor urma convorbiri tete-a-tete preşedintele Iohannis - Papa Francisc. Apoi, Suveranul Pontif va avea, tot la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu premierul Viorica Dăncilă, precum şi o întâlnire cu autorităţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi corpului diplomatic. Şeful statului român şi Papa vor susţine discursuri. Papa Francisc a venit în România la 20 de ani de la vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, prima a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă. După-amiază, Papa Francisc se va întâlni cu conducerea Bisericii Ortodoxe Române, va merge la Catedrala Naţională, după care va prezida Sfânta Liturghie la Catedrala romano-catolică "Sfântul Iosif". AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe fotografii AICI *** LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citiţi şi: * Papa în România / Programul vizitei papei Francisc în România * Papa în România/ Papa Francisc (fişă biografică) * Papa în România / Relaţii bilaterale între România şi Sfântul Scaun - Dialog politic * Papa în România / Relaţii bilaterale între România şi Sfântul Scaun - Scurt istoric