LIVE UPDATE Plen reunit al Parlamentului pentru votul de investire a Guvernului Orban

*** Transmisie în direct - Şedinţa în plen Plenul reunit al Parlamentului s-a întrunit, luni, pentru votul de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Conform programului, premierul desemnat Ludovic Orban va prezenta programul de guvernare şi lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate de votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului. Pentru ca Guvernul să fie învestit este nevoie de prezenţa a cel puţin 233 de parlamentari la şedinţă şi de întrunirea a minimum 233 de voturi favorabile. Avizul comisiilor la audierea miniştrilor propuşi este consultativ. * UPDATE ORA 14:54 Parlament - învestire Guvern/ Gorghiu: Să le dăm cuvântul colegilor de la PSD, chiar dacă sunt în plin boicot Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO * UPDATE ORA 14:46 Orban: Boicotul PSD şi Pro România arată că nu îi interesează decât socotelile electorale * UPDATE ORA 14:39 Parlament - învestire Guvern/Probleme privind cartele de vot; Gorghiu: Sunt şase parlamentari cărora nu le funcţionează cartelele * ORA 14:17 Şedinţa Parlamentului pentru votul de învestire a Guvernului Orban a început Şedinţa Parlamentului în care este prevăzut votul de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban a început, luni. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Şedinţa este condusă de vicepreşedintele Senatului, liberala Alina Gorghiu. Gorghiu a anunţat că la şedinţă şi-au înregistrat prezenţa la vot 235 de parlamentari din totalul de 465. Parlamentarii PSD nu participă la şedinţă. De asemenea, nu sunt prezenţi o parte din parlamentarii Pro România. Conform programului, premierul desemnat Ludovic Orban va prezenta programul de guvernare şi lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate de votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului. Marţi şi miercuri, miniştrii propuşi în Cabinetul Orban au fost audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului, 3 din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari. Premierul desemnat, Ludovic Orban, a spus că nu îi va retrage pe miniştrii propuşi care au primit aviz negativ, iar avizul comisiilor este consultativ. Pentru ca Guvernul să fie învestit este nevoie de prezenţa a cel puţin 233 de parlamentari la şedinţă şi de întrunirea a minimum 233 de voturi favorabile. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Votul este secret, cu bile. În toate cazurile în care Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţe comune, adoptă legi, hotărâri sau moţiuni de cenzură, trebuie să fie prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului, conform Constituţiei şi regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului. Hotărârea Parlamentului privind acordarea votului de încredere se semnează de preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului şi se înaintează de îndată preşedintelui României spre a proceda la numirea Guvernului. Prim-ministrul, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa preşedintelui României, jurământul, iar Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul începând de la data depunerii jurământului. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu) *LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citiţi şi: Votul în parlament cu privire la noul guvern şi depunerea jurământului (procedură)