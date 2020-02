LIVE UPDATE Presedintele Iohannis are consultari cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, dupa ce Orban si-a depus mandatul

Preşedintele Klaus Iohannis are consultări, miercuri, cu partidele şi formaţiunile parlamentare, după ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de către Ludovic Orban. * UPDATE ORA 16.24 Consultări la Cotroceni/ Orban: PNL va susţine decizia preşedintelui Iohannis; vom încerca să strângem o majoritate Preşedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a reiterat miercuri că liberalii vor susţine decizia preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la desemnarea noului prim-ministru şi că vor încerca să strângă o majoritate. * UPDATE ORA 16.08 Consultări la Cotroceni/ Au început discuţiile preşedintelui Iohannis cu delegaţia PNL Preşedintele Klaus Iohannis a început, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultările cu delegaţia PNL în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru, după ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de către liderul liberalilor, Ludovic Orban. Delegaţia PNL este formată din preşedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, prim-vicepreşedinţii Raluca Turcan, Rareş Bogdan şi Iulian Ionescu, şi secretarul general al partidului, Robert Sighiartău. Din partea preşedintelui Iohannis participă consilierii prezidenţiali Mihaela Ciochină şi Daniela Bârsan. * ORA 05.15 Preşedintele Iohannis are consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, după ce Orban şi-a depus mandatul Preşedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, partidele şi formaţiunile parlamentare la consultări, după ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de către Ludovic Orban. Iohannis se va consulta, de la ora 16,00 cu delegaţia PNL, de la ora 16,30, cu delegaţia PSD, de la 17,00, cu delegaţia USR, de la 17,30, cu delegaţia UDMR, de la 18,00, cu delegaţia PMP, de la ora 18,30, cu delegaţia ALDE, de la 19,00, cu delegaţia grupului Pro Europa şi de la 19,30, cu delegaţia Grupului minorităţilor naţionale. "După ce consult toate partidele parlamentare, ei îmi vor prezenta opiniile, opţiunile, poate unii vin chiar şi cu propuneri de candidaţi. Voi face o analiză şi dacă reuşim să ne lămurim, mai exact dacă reuşesc eu să mă lămuresc ce este posibil, s-ar putea să avem mâine deja o desemnare", a afirmat, marţi, Iohannis. El a subliniat că va încerca să facă o desemnare de premier care "va duce la o procedură care se finalizează". "Mă voi asigura că fac o desemnare bună", a subliniat Iohannis. * Marţi, vicepremierul interimar Raluca Turcan a afirmat că PNL nu va negocia nimic cu PSD în privinţa formării unei majorităţi parlamentare pentru învestirea unui nou guvern. Ea a precizat că liberalii vor avea negocieri cu toate celelalte forţe politice, în afara PSD. * Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că era normal ca Ludovic Orban să îşi depună mandatul, argumentând că există o hotărâre a Curţii Constituţionale în acest sens, el fiind de părere că până la alegeri ar trebui un guvern de specialişti. "În principal, îmi menţin punctul de vedere de a nu merge cu nicio variantă (de premier la consultări - n.r.), mai ales că preşedintele s-a antepronunţat, că nu ia în considerare nicio propunere venită din partea PSD. (...) Ne menţinem varianta că ar trebui un guvern de specialişti până la alegeri", a spus Ciolacu. * Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că reprezentanţii Uniunii vor participa la consultări, menţinând propunerea de prim-ministru - Dacian Cioloş. "Propunerea noastră de premier face parte din proiectul pe care îl propunem României şi căruia îi rămânem consecvenţi. În această seară, mă voi consulta cu colegii mei din conducerea Alianţei şi vom analiza toate variantele care se pot genera în urma discuţiilor care au loc mâine", a anunţat Dan Barna. * Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi că desemnarea de către preşedintele Klaus Iohannis a unei persoane independente politic pentru a forma un nou guvern ar fi "cea mai raţională" propunere de premier şi că partidul său nu îl va vota pe Ludovic Orban dacă acesta va fi desemnat din nou. "Mâine, la consultări, unde vom merge, voi reveni cu aceeaşi temă, adică în astfel de situaţii, când se constată că nici PNL, căruia i-a încredinţat mandatul, nu este capabil să formeze o majoritate şi poate nici de partea cealaltă, de partea PSD, nu se poate forma o majoritate, atunci în mod normal ar trebui să recurgă la propunerea unui premier independent care să formeze un guvern cu misiunea de a gestiona treburile ţării până la alegerile viitoare. Aceasta ar fi cea mai potrivită soluţie care ar permite ieşirea din impas. Prelungirea impasului ar fi să-l numească din nou pe domnul Orban", a afirmat Tăriceanu. * Pro România va vota un premier care nu aparţine niciunui partid, un premier independent, cu un guvern pentru 6 luni, care să pregătească parlamentarele din noiembrie, la termen, a anunţat liderul formaţiunii, Victor Ponta, el menţionând că nu va susţine "un alt Guvern Orban, fără Orban". * Depunerea mandatului de către Ludovic Orban este o situaţie de aşteptat după decizia Curţii Constituţionale, iar cea mai bună variantă ar fi aceea a unui guvern politic sau alegerile anticipate, în sensul în care să fie modificate doar chestiunile tehnice, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. * Preşedintele PMP, Eugen Tomac, afirma că va merge la consultările de la Cotroceni cu un mandat clar, acela de a crea o majoritate cât mai rapid cu putinţă, care să susţină un candidat de dreapta. "Bineînţeles că vom merge cu un mandat clar, de a crea o majoritate cât mai rapid, de preferat o majoritate care să susţină un candidat de dreapta. Esenţial în momentul acesta este ca România să aibă un Guvern", arăta el.