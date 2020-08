LIVE UPDATE VIDEO A inceput sedinta Parlamentului; premierul prezinta raportul privind masurile luate in contextul pandemiei de coronavirus

Şedinţa Parlamentului în care premierul Ludovic Orban prezintă raportul privind măsurile luate şi preconizate de Guvern pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, organizarea alegerilor locale şi deschiderea şcolilor a început miercuri. Şedinţa este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 137 de parlamentari. * UPDATE ORA 16,06 VIDEO Orban: Dacă vreţi să schimbaţi data alegerilor, faceţi proiect de modificare, asumaţi-vă public că nu vreţi să organizaţi alegeri Premierul Ludovic Orban a transmis parlamentarilor PSD să facă un proiect de modificare a legii, dacă doresc schimbarea datei alegerilor locale, 27 septembrie, în replică la afirmaţiile acestora pe marginea scrutinului. * UPDATE ORA 15,58 VIDEO Orban: Desfid toată demagogia găunoasă referitoare la tunuri şi ţepe în timpul guvernării liberale Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că niciodată în cariera sa nu a luat ''un leu'' care nu i s-a cuvenit. "Nu vreau să răspund la nişte acuzaţii nefondate care reprezintă o jignire personală la adresa onestităţii mele. În cariera mea de 30 de ani niciodată nu am luat un leu care nu mi s-a cuvenit. Sunt un om care deţin funcţii publice importante în administraţia locală sau în statul român de peste 25 de ani. Sunt cunoscut. Niciodată nu s-a lipit un leu de mine pe care nu l-am meritat şi pe care nu l-am primit în baza legii. Desfid toată demagogia găunoasă referitoare la tunuri şi ţepe în timpul guvernării liberale. Ar trebui să citiţi mai bine raportul Curţii de Conturi să vedeţi exact ce scrie în raport", a spus Orban în Parlament. * UPDATE ORA 15,46 VIDEO Paşcan: Gestionarea deficitară a pandemiei se vede şi de pe Marte Liderul grupului parlamentar PMP din Camera Deputaţilor, Marius Paşcan, a susţinut, miercuri, în plenul Parlamentului, că pandemia de coronavirus a fost gestionată într-un mod "deficitar", iar PSD şi PNL au generat "o complicitate toxică", din dorinţa de a polariza politic România. * UPDATE ORA 15,42 VIDEO Vass Levente (UDMR): Guvernul a fost şi încă este în contratimp Deputatul UDMR Vass Levente a declarat, miercuri, în plenul Parlamentului, că Guvernul condus de premierul Ludovic Orban a fost şi este "în contratimp", menţionând că UDMR nu este împotriva guvernării liberale, dar nu poate să treacă peste lipsa reformelor sustenabile în sistemul sanitar. * UPDATE ORA 15,33 VIDEO Parlamentarii au ţinut un moment de reculegere în memoria celor care au murit din cauza noului coronavirus Parlamentarii au ţinut, miercuri, un moment de reculegere în memoria celor care au murit din cauza infectării cu noul coronavirus, la propunerea premierului Ludovic Orban. * UPDATE ORA 15,31 VIDEO Parlament/Cazanciuc, către Orban: De când conduceţi Guvernul asta faceţi - ţopăială guvernamentală Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a reproşat cabinetului Orban că ''a înşelat aşteptările românilor'' şi ale parlamentarilor care l-au învestit. * UPDATE ORA 15,22 VIDEO Orban: Guvernul a apărat locurile de muncă pe perioada crizei economice declanşate de epidemia de COVID-19 Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Guvernul PNL ''a apărat'' locurile de muncă pe toată perioada crizei economice declanşate de epidemia de COVID-19, a declarat, miercuri, prim-ministrul Ludovic Orban, în plenul Parlamentului. * UPDATE ORA 15,19 VIDEO Ponta: Guvernul nu este în stare să organizeze nimic; să curmăm suferinţa României, curmând suferinţa acestui guvern Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că guvernul ''nu va fi în stare şi nu este în stare să organizeze nimic'', pune în pericol viaţa românilor, menţionând că în moţiunea de cenzură nu trebuie scris decât ''un vaccin anti lucovid pentru România''. * UPDATE ORA 15,14 VIDEO Drulă: PSD şi PNL trebuie să înceteze să se mai joace de-a politica Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat miercuri, în plenul Parlamentului, că PSD şi PNL trebuie să înceteze ''să se mai joace'' de-a politica, în timp ce România se confruntă cu probleme sistemice acumulate în 30 de ani. * UPDATE ORA 14,42 VIDEO Orban: Cea mai mare creştere a cazurilor de COVID - după decizia CCR, suprapusă cu măsurile de relaxare Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri în Parlament că în România numărul cel mai mare de infectări cu COVID a fost înregistrat în perioada în care Guvernul nu a avut la dispoziţie o legislaţie privind carantina şi izolarea, după decizia Curţii Constituţionale, şi, în paralel, au fost introduse gradual măsurile de relaxare. * UPDATE ORA 14,28 VIDEO Fenechiu: Guvernul Orban a fost sabotat de la nivel parlamentar de majoritatea PSD - ALDE - Pro România Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat miercuri că majoritatea PSD - ALDE - Pro România a sabotat "în mod deliberat" Guvernul Orban de la nivel parlamentar. * UPDATE ORA 14,18 VIDEO Parlament/Ciolacu: În 17 august depunem moţiunea de cenzură; PSD nu va permite ca România să se scufunde în incompetenţa şi hoţia patronată de Guvern Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a anunţat, miercuri, că partidul pe care îl conduce va depune în 17 august moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, susţinând că România este o "ţară în derivă" şi cu un guvern cu "zero credibilitate". * UPDATE ORA 14,13 VIDEO AlegeriLocale2020/ Orban: Putem să organizăm scrutinul fără să creştem riscul de transmitere a virusului Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri că alegerile locale stabilite pentru 27 septembrie pot fi organizate fără a creşte riscul de transmitere a coronavirusului şi a subliniat că de corectitudinea candidaţilor şi a susţinătorilor acestora depinde modul în care se va desfăşura votul. * UPDATE ORA 14,06 VIDEO Orban: Purtarea măştii de protecţie - obligatorie unde şcoala va începe fizic; şcolile trebuie dotate cu dezinfectanţi Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că purtarea măştii de protecţie va fi obligatorie în şcolile în care cursurile vor începe normal şi că toate unităţile de învăţământ trebuie dotate cu dezinfectanţi. * UPDATE ORA 13,51 VIDEO Parlament/Orban: Fiţi alături de noi în efortul de convingere a celor care bagatelizează riscul COVID-19 Premierul Ludovic Orban a făcut apel la parlamentari, miercuri, să fie alături de Guvern în efortul de comunicare publică şi de convingere a celor care "bagatelizează" riscul COVID-19 să respecte regulile de protecţie sanitară. * UPDATE ORA 13,49 Raport privind măsurile pentru deschiderea şcolilor şi alegeri, prezentat de premierul Orban în Parlament (text integral) Premierul Ludovic Orban a prezentat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, Raportul privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi detalierea planului de măsuri avute în vedere pentru organizarea alegerilor locale şi a deschiderii şcolilor. * UPDATE ORA 13,29 Parlament/Roman a cerut convocarea Comisiilor juridice pentru solicitarea de revocare a Avocatului Poporului Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a solicitat, miercuri, în plenul Parlamentului, convocarea Comisiilor juridice pentru a lua în dezbatere cererea liberalilor de revocare a Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului. * Ora 13,08 A început şedinţa Parlamentului; În 27 iulie, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, i-au trimis premierului Ludovic Orban o scrisoare prin care îi cereau să prezinte un raport, care să fie dezbătut cu prioritate, cu privire la măsurile pe care urmează să le întreprindă pentru limitarea răspândirii noului coronavirus şi pentru organizarea, în bune condiţii, a alegerilor pentru administraţia publică locală, dar şi pentru deschiderea noului an şcolar.