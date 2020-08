LIVE UPDATE VIDEO Explozii in Liban: Cel putin 113 morti si zeci de disparuti (nou bilant)

UPDATE ORA 18. 21 Cel puţin 113 persoane au murit în urma exploziilor devastatoare de marţi din portul Beirut şi zeci au fost date dispărute, potrivit unui nou bilanţ anunţat miercuri de ministrul sănătăţii, Hamad Hassan, relatează AFP. Puternicele deflagraţii de marţi seară s-au soldat şi cu 4.000 de răniţi. "Există încă, cu siguranţă, victime sub dărâmături şi primim zeci de apeluri legate de dispăruţi", a declarat el presei, pe marginea unei reuniuni a guvernului. Imagine: ©AP UPDATE ORA 18.14 Liban: Guvernul instituie starea de urgenţă la Beirut pentru două săptămâni Guvernul libanez a decretat miercuri stare de urgenţă timp de două săptămâni în oraşul Beirut, a doua zi după exploziile de proporţii din portul oraşului care au provocat pagube fără precedent în capitală, relatează AFP. UPDATE ORA 15.29 Expozie devastatoare la Beirut: Suspiciuni grave de neglijenţă după deflagraţia din port Primele elemente ale anchetei privind explozia devastatoare produsă marţi în portul din Beirut pun în discuţie ani de neglijenţă şi lipsă de măsuri în pofida prezenţei într-un depozit de aici a mii de tone dintr-un produs chimic extrem de exploziv, relatează miercuri Reuters, citând surse apropiate anchetei. UPDATE ORA 15.25 Explozii la Beirut: Macron efectuează joi o vizită în Liban pentru a se întâlni cu "toţi actorii politici" Emmanuel Macron se va deplasa joi în Liban pentru "a se întâlni cu toţi actorii politici" după exploziile care au devastat Beirutul şi care s-au soldat cu cel puţin 100 de morţi şi mii de răniţi, a anunţat preşedinţia franceză, citată de AFP. UPDATE ORA 15.15 Explozii la Beirut: State ale UE vor trimite în Liban circa o sută de pompieri State ale Uniunii Europene vor trimite în Liban, prin intermediul mecanismului european de protecţie civilă, circa o sută de pompieri care vor contribui la operaţiunile de căutare şi salvare la Beirut, oraş devastat marţi de o explozie masivă produsă într-un depozit de nitrat de amoniu în port, transmite AFP. UPDATE ORA 14.01 Explozii la Beirut: O agenţie specializată a ONU va analiza deflagraţiile din capitala Libanului Organizaţia Tratatului privind interzicerea totală a testelor nucleare (CTBTO), o agenţie specializată a ONU, analizează datele exploziei de proporţii produse marţi la Beirut, care a provocat peste 100 de morţi în capitala Libanului şi care a fost înregistrată de mai multe staţii de măsurare din cadrul reţelei internaţionale de care dispune agenţia, informează EFE. * UPDATE ORA 13.13 Patriarhia Română - mesaj de compasiune pentru poporul libanez după exploziile din Beirut Patriarhia Română a transmis, miercuri, un mesaj poporului libanez, în contextul exploziilor uriaşe din Beirut, în care îşi exprimă "profunda compasiune şi solidaritate cu toţi cei afectaţi de catastrofă". * UPDATE ORA 13.07 Explozii la Beirut: Peste 200.000 de oameni au rămas fără locuinţe; Libanul mai are grâne pentru circa o lună Peste 200.000 de oameni au rămas fără locuinţe după ce exploziile uriaşe de marţi, din portul din Beirut, au distrus numeroase clădiri, iar Libanul mai are rezerve de grâne pentru ''ceva mai puţin de o lună'', în condiţiile în care deflagraţiile din capitală au distrus principalul siloz al ţării. Foto: (c) WAEL HAMZEH / EPA * UPDATE ORA 10.44 Un spital israelian se oferă să îi trateze pe cei răniţi de exploziile de la Beirut Directorul unui spital din nordul Israelului a făcut miercuri apel la autorităţile libaneze să permită tratarea în unitatea respectivă a celor răniţi de exploziile de marţi, de la Beirut, transmite dpa. Vorbind în arabă la postul de radio al armatei israeliene, doctorul Masad Brahoum, şeful Centrului Medical Galileea din Nahayira, a spus: ''Vrem doar să dăm o mână de ajutor. Oricine vine va fi tratat şi va fi externat sănătos şi întreg''. * UPDATE ORA 10.20 Explozii la Beirut: Periculos, dar devenit indispensabil, nitratul de amoniu a provocat mai multe accidente industriale în lume Foto: (c) WAEL HAMZEH / EPA Nitratul sau azotatul de amoniu, aflat la originea exploziilor de marţi din capitala libaneză Beirut, se prezintă sub formă de praf sau granule albe, fără miros, şi este utilizat în principal pentru producerea de îngrăşăminte chimice. De-a lungul timpului, această substanţă a provocat însă mai multe accidente industriale, între care cea din oraşul francez Toulouse din 2001, soldată cu 31 de morţi, informează AFP. * UPDATE ORA 09.32 Explozii la Beirut: A doua zi dimineaţa, printre ruine A doua zi după cele două explozii care au ucis cel puţin 100 de oameni, capitala libaneză Beirut este un oraş devastat, cu zeci de maşini avariate pe şoseaua principală şi cu clădirile înconjurate de cioburile geamurilor sparte, relatează miercuri dpa. ''E oribil... nu e ceva obişnuit'', spune un bărbat care mătură cioburile din faţa apartamentului. Ca mulţi alţii, el a dormit fără ferestre. ORA 09.02 Explozii la Beirut: Peste 100 de morţi (Crucea Roşie libaneză) Cele două explozii uriaşe din portul din Beirut care au distrus marţi cartiere întregi în capitala Libanului s-au soldat cu cel puţin 100 de morţi şi peste 4.000 de răniţi, a anunţat miercuri Crucea Roşie libaneză, informează AFP şi Reuters. Foto: (c) WAEL HAMZEH / EPA ''Până în prezent, peste 4.000 de persoane au fost rănite şi peste 100 au fost ucise. Echipele noastre continuă căutările şi operaţiunile de salvare în zonele adiacente'', a adăugat organizaţia într-un comunicat de presă. Foto: (c) tayyaraoun1 / EPA Potrivit Reuters, şeful Crucii Roşii libaneze, George Kettaneh, a declarat presei locale că mulţi oameni sunt încă prinşi sub dărâmături. Într-o declaraţie făcută prin telefon la postul LBCI TV, Kettaneh a explicat că organizaţia pe care o conduce se coordonează cu Ministerul Sănătăţii pentru ca morgile să preia victimele, deoarece spitalele nu mai fac faţă. AGERPRES/(AS - autori: Marius Hosu, Daniel Popescu, editori: Gabriela Ionescu, Mihaela Toth, Cătălin Alexandru, Florin Ştefan, editori online: Gabriela Badea, Adrian Dădârlat) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. 