LIVE UPDATE VIDEO Explozii la Beirut: Peste 100 de morti (Crucea Rosie libaneza)

Cele două explozii uriaşe din portul din Beirut care au distrus marţi cartiere întregi în capitala Libanului s-au soldat cu cel puţin 100 de morţi şi peste 4.000 de răniţi, a anunţat miercuri Crucea Roşie libaneză, informează AFP şi Reuters. Capitala libaneză este un oraş devastat, cu zeci de maşini avariate pe şoseaua principală şi cu clădirile înconjurate de cioburile geamurilor sparte, relatează miercuri dpa. * UPDATE ORA 09.32 Explozii la Beirut: A doua zi dimineaţa, printre ruine A doua zi după cele două explozii care au ucis cel puţin 100 de oameni, capitala libaneză Beirut este un oraş devastat, cu zeci de maşini avariate pe şoseaua principală şi cu clădirile înconjurate de cioburile geamurilor sparte, relatează miercuri dpa. ''E oribil... nu e ceva obişnuit'', spune un bărbat care mătură cioburile din faţa apartamentului. Ca mulţi alţii, el a dormit fără ferestre. ORA 09.02 Explozii la Beirut: Peste 100 de morţi (Crucea Roşie libaneză) Cele două explozii uriaşe din portul din Beirut care au distrus marţi cartiere întregi în capitala Libanului s-au soldat cu cel puţin 100 de morţi şi peste 4.000 de răniţi, a anunţat miercuri Crucea Roşie libaneză, informează AFP şi Reuters. Foto: (c) WAEL HAMZEH / EPA ''Până în prezent, peste 4.000 de persoane au fost rănite şi peste 100 au fost ucise. Echipele noastre continuă căutările şi operaţiunile de salvare în zonele adiacente'', a adăugat organizaţia într-un comunicat de presă. Foto: (c) tayyaraoun1 / EPA Potrivit Reuters, şeful Crucii Roşii libaneze, George Kettaneh, a declarat presei locale că mulţi oameni sunt încă prinşi sub dărâmături. Într-o declaraţie făcută prin telefon la postul LBCI TV, Kettaneh a explicat că organizaţia pe care o conduce se coordonează cu Ministerul Sănătăţii pentru ca morgile să preia victimele, deoarece spitalele nu mai fac faţă. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor: Gabriela Ionescu, Mihaela Toth, editor online: Gabriela Badea) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.