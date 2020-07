LIVE UPDATE VIDEO Incendiu puternic la Bragadiru

Un incendiu puternic s-a produs joi seara la două hale din Bragadiru, în apropiere de Şoseaua de Centură, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov. Conform sursei citate, suprafaţa afectată este de aproximativ 5.000 mp, cu posibilităţi de propagare. Foto: (c) ISU Bucureşti - Ilfov Este o ardere puternică, cu degajare de fum. În depozit se găsesc recipiente uşor inflamabile şi explozibile, precizează ISUBIF. Foto: (c) ISU Bucureşti - Ilfov Nu sunt persoane rănite. Foto: (c) ISU Bucureşti - Ilfov Au fost alertate 20 de autospeciale de stingere. Potrivit ISUBIF, au fost afectate mai multe silozuri de depozitare. Este vorba despre o firmă al cărei obiect de activitate este ambalarea şi distribuţia produselor alimentare, în principal a orezului. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Antonia Niţă, editori online: Irina Giurgiu, Gabriela Badea) Citiţi şi: * Incendiu Bragadiru/ Daniel Vasile, despre riscul unei explozii: Se poate crea un amestec exploziv * ISUBIF: Aproape 30 de autospeciale de stingere trimise la incendiul de la Bragadiru; se acţionează din exterior şi de la înălţime * Populaţia - avertizată prin mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul din Bragadiru * Incendii şi explozii produse în centre comerciale, depozite şi alte clădiri (cronologie selectivă 2019-2020)