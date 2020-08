LIVE UPDATE VIDEO Parlament - Sedinta in care a fost prezentata motiunea de cenzura a PSD s-a incheiat

Şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru prezentarea moţiunii de cenzură a PSD la adresa Cabinetului Orban s-a încheiat. Moţiunea a fost citită, timp de 50 de minute, de senatorul PSD Lucian Romaşcanu, în prezenţa a 173 de parlamentari. "Prezenta moţiune de cenzură împotriva Guvernului Orban 2 reprezintă soluţia raţională, logică şi politică pentru a opri prăbuşirea României într-o criză economică şi socială profundă, cu efecte negative incalculabile asupra populaţiei. 'Pas cu pas', Guvernul Orban 2 a eşuat lamentabil în gestionarea pandemiei şi a economiei. România merge într-o direcţie profund greşită. În fiecare zi cu acest guvern în funcţie, ţara se îndreaptă cu paşi repezi spre recesiune, austeritate şi spre sărăcirea severă a populaţiei", se arată în moţiune. Potrivit documentului, reprezentanţii Guvernului "şi-au pierdut iremediabil credibilitatea" prin modul în care au gestionat pandemia. "Au spus pe gură că virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca şi cum virusul n-ar fi existat, petrecând fără mască şi fără distanţare în clădirea guvernului sau dând petreceri în restaurante cu zeci de invitaţi şi interlopi. Au încălcat toate regulile pe care le-au impus cetăţenilor! Au nesocotit toate recomandările epidemiologilor! S-au purtat ca şi cum s-ar fi aflat deasupra legii şi a coronavirusului! Au sfidat un întreg popor, pe care l-au forţat să respecte reguli şi restricţii, pe care ei înşişi le-au călcat în picioare fără nicio jenă!", se precizează în moţiune. În opinia semnatarilor moţiunii, "Guvernul Orban a încercat să controleze pandemia "într-un mod arogant, folosind aproape exclusiv mijloacele coercitive, miliţieneşti: ameninţări, carantină forţată, amenzi uriaşe, interdicţii dure, restricţii nemăsurate şi exprimări răstite, jignitoare la adresa populaţiei". În documentul semnat de parlamentarii PSD mai precizează că "Guvernul Orban 2 a fost "incapabil" să pună la punct o legislaţie coerentă pentru combaterea pandemiei. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "Scopul principal al reglementărilor făcute de guvernanţi în pandemie a fost de a-şi crea un cadrul legal care să le permită să fure din banii publici şi să îşi pună pilele, rudele şi politrucii în funcţiile publice, inclusiv la conducerea spitalelor. Parlamentul a împiedicat acest lucru!", adaugă social-democraţii. Aceştia susţin că "şpaga şi corupţia au ajuns până în Cancelaria premierului (...) Invocând siguranţa sănătăţii publice, cei din Guvern au tranzacţionat vieţile cetăţenilor cu şpăgi şi plăţi ilegale de milioane şi milioane de euro, din bugetul statului". Parlamentarii PSD mai acuză Guvernul Orban de "dezastru economic şi fiscal-bugetar cu deficite uriaşe, în care singura competiţie este între găurile trimestriale", precum şi de instaurarea "haosului" în educaţie. Documentul are, totodată, un capitol privind "restricţiile contradictorii impuse cetăţenilor români". Potrivit social-democraţilor, "o altă cauză majoră a pierderii controlului asupra pandemiei de către Guvernul Orban 2 a fost seria nesfârşită de decizii şi măsuri contradictorii". PSD se referă şi la "devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei", aducând în atenţie raportul recent al Curţii de Conturi privind cheltuielile publice în timpul stării de urgenţă. Nu în ultimul rând, social-democraţii apreciază că "nivelul de trai al populaţiei s-a prăbuşit", iar "oamenii au pierdut tot ce câştigaseră în guvernarea PSD". Conform semnatarilor moţiunii, "Guvernarea PNL a readus austeritatea, sărăcia şi cercul vicios al salariilor mici", arătând că "o naţiune întreagă l-a văzut pe şeful statului român, Klaus Iohannis, stând impasibil, fără mască, la reuniunile de la Bruxelles, într-un contrast jenant cu ceilalţi lideri politici europeni care se conformaseră regulilor de protecţie". "O naţiune întreagă l-a văzut pe şeful Executivului, Ludovic Orban, fără mască, fără distanţare, fumând trabuc la un pahar de whisky, în clădirea Guvernului, după ce tocmai instituise pentru populaţie obligaţia de a purta mască în spaţii închise!", se mai arată în moţiune. UPDATE ORA 14.04 PSD: Atacul la CCR - doar un tertip ca să mai stea câteva zile în plus la Palatul Victoria UPDATE ORA 13.31 Dan Barna: Moţiunea de cenzură a PSD - un exerciţiu stupefiant de iresponsabilitate UPDATE ORA 13.23 Orban: Declanşăm conflictul juridic de natură constituţională între Guvern şi Parlament privitor la moţiunea de cenzură UPDATE ORA 13.14 Orban: O asemenea moţiune manipulatorie nu am văzut niciodată UPDATE ORA 12.36 Parlament/ Romaşcanu îndeamnă la purtarea măştii, dar spune că e imposibil să o folosească o oră cât citeşte moţiunea Senatorul PSD Lucian Romaşcanu a îndemnat joi, de la tribuna Parlamentului, la purtarea măştii de protecţie, dar a susţinut că este "imposibil" să o folosească pe parcursul orei în care va citi, în plen, moţiunea de cenzură iniţiată de social-democraţi la adresa Guvernului Orban. "O să încep prin a vă spune că este o moţiune lungă, avem foarte mult de citit şi atunci voi face acest lucru fără mască, pentru că este imposibil să port mască pentru o oră de lectură, dar asta nu înseamnă vreun mesaj greşit. Îndemnăm pe absolut toată lumea să poarte măşti, să se distanţeze fizic şi să ia toate măsurile necesare pentru a se feri de această pandemie care există", a explicat Romaşcanu. La şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor sunt prezenţi premierul Ludovic Orban şi mai mulţi membri ai Guvernului. Potrivit preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, la reuniune, participă 173 de deputaţi şi senatori din totalul de 465 de parlamentari. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO ORA 12.15 Parlament: A început şedinţa Parlamentului în care este citită moţiunea de cenzură introdusă de PSD Şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru prezentarea moţiunii de cenzură a PSD la adresa Cabinetului Orban a început, joi, în prezenţa premierului Ludovic Orban şi a mai mulţi membri ai Guvernului. Sunt prezenţi 173 de deputaţi şi senatori din totalul de 465 de parlamentari, a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Moţiunea este citită de senatorul PSD Lucian Romaşcanu. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO În moţiunea de cenzură "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mită generalizată", iniţiată de PSD şi semnată de 205 de senatori şi deputaţi, social-democraţii susţin că reprezentanţii Guvernului au încălcat toate regulile impuse cetăţenilor în urma pandemiei cu noul coronavirus. Un capitol al moţiunii de cenzură se referă la "chermezele PNL în vreme de pandemie", semnatarii afirmând că "reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia". Documentul are, totodată, un capitol privind "restricţiile contradictorii impuse cetăţenilor români". Potrivit social-democraţilor, "o altă cauză majoră a pierderii controlului asupra pandemiei de către Guvernul Orban 2 a fost seria nesfârşită de decizii şi măsuri contradictorii". PSD se referă şi la "devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei", aducând în atenţie raportul recent al Curţii de Conturi privind cheltuielile publice în timpul stării de urgenţă. Nu în ultimul rând, social-democraţii susţin că "nivelul de trai al populaţiei s-a prăbuşit", iar "oamenii au pierdut tot ce câştigaseră în guvernarea PSD". Conform semnatarilor moţiunii, "Guvernarea PNL a readus austeritatea, sărăcia şi cercul vicios al salariilor mici". AGERPRES/(AS - autori: Cătălina Matei, Livia Popescu, Sorinel Peneş; editori: Claudia Stănescu, Florin Marin; editori online: Simona Aruştei, Adrian Dădârlat) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citiţi şi: Parlamentul - convocat joi în sesiune extraordinară comună; este prezentată moţiunea de cenzură