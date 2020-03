LIVE VIDEO: Anunt important despre rectificarea bugetara, facut de Florin Citu

”Cu siguranță că vom aloca fonduri pentru situația de la Suceava. Acum urmează rectificarea bugetară și vom suplimenta fondurile pentru toate orașele, comunele unde este nevoie de așa ceva.



Deja acum două săptămâni am aprobat prin HG fonduri în plus către Ministerul Sănătății. Prioritatea noastră este sănătatea oamenilor și vom face totul în acest sens.



Încercăm să intre rectificarea bugetară în ședința de Guvern de joi, dacă nu cel târziu luni va intra pe ordinea de zi.”, a spus Florin Cîțu, la Realitatea Plus.