LIVE VIDEO: Corina Martin isi lanseaza candidatura la Primaria Constanta, din partea Partidului Ecologist Roman (galerie foto)

Corina Martin își lansează candidatura la Primăria Constanța.

Partidul Ecologist Român, Filiala Judeţeană Constanţa organizează astăzi, 15 iulie, o conferință de presă alături de conducerea la nivel naţional și judeţean a PER.La eveniment participăPreședinte Partidul Ecologist Român,– Secretar General PER,- PrimVicepreședinte PER și Președinte Filiala Judeţeană Constanţa și–Vicepreședinte PER și Președinte Organizaţia Municipală Constanţa.Corina Martin va candida pentru Primăria Constanța.