LIVE VIDEO: Ședinta la Guvernul Romaniei. Fonduri europene pentru acoperirea gaurilor bugetare cauzate de criza coronavirusului

"O prima măsură este cea referitoare la șomajul tehnic. O parte din aceste cheltuieli vor fi ulterior decontate din Programul Operational Capital Oman, in valoare de 300 de milioane de euro, intr-o prima etapa. Am stabilit cu Ministerul Muncii ghidul. Asteptam ca aceste plati sa fie facute si incepand cu luna mai sa putem trimite deja cereri de decontare. In funtie de nevoile pe care le vom avea, vom reloca de la alte apeluri", a explicat Boloş.

Premierul Ludovic Orban i s-a adresat, luni, în ședința de Guvern, ministrului Florin Cîțu: „Domnule ministru, am înțeles că e necesar să rediscutăm ordonanța cu măsura de suspendare a plății ratelor la bănci. Despre ce este vorba?”

„Este corect. Sunt câteva clarificări care au fost omise. Am văzut discuții în spațiul public. Dobândă la dobândă. Cine poate beneficia? Când poate beneficia? Am extins și perioada la care se pot face aceste cereri”, a precizat Florin Cîțu.

"În primul rând, izolarea durează din momentul reîntoarcerii şoferului până la plecarea în cursă, poate să fie o zi, două zile, trei zile, nu 14 zile aşa cum s-a prezentat în mod eronat. În cuprinsul Ordonanţei militare este o perioadă de maximum 14 zile, nu o perioadă de 14 zile. Şoferul când se întoarce din cursă poate să stea până pleacă din nou în cursă o perioadă de timp cât este necesar până la plecarea în cursa următoare, indiferent că e vorba de 24 de ore, de 48 de ore sau de cât stă până la plecarea în cursă", a declarat Ludovic Orban, în deschiderea şedinţei de Guvern.

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/OUG-1.pdf



III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI



1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina



Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-48.pdf



2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Alba, Sibiu, Cluj, Timiș, Argeș, Vaslui, Brăila, Călărași, Ialomița, Constanța, Prahova, Galați, Giurgiu, Dâmbovița, Bacău, Ilfov, Brașov și municipiul București



Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-44.pdf



3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 0,5773 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România între Onești – Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” – etapa 1



Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-45.pdf



4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinţi, precum şi declararea lui ca bun de interes national



Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-46.pdf



5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţia studiilor de fezabilitate destinate construirii unor noi locuri de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare



Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-47.pdf



IV. MEMORANDUMURI



1. MEMORANDUM cu tema: Asigurarea complementarităților și sinergiilor între programele finanțate din fondurile aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 și alte programe, mecanisme și inițiative la nivel național și european



Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-5.pdf



2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Petrică Lucian RUSU – Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Naționale a Sării S.A.



Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-6.pdf





Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a anunţat luni, în deschiderea şedinţei de guvern, că anumite cheltuieli generate de criza coronavirusului vor fi acoperite din fonduri europene.A doua măsură este decontarea din fonduri europene a echipamentelor medicale. "Inainte de veni la sedinta de guvern am finalizat circulara comuna cu Ministerul Sanatatii pentru cei care in aceasta perioada aloca fonduri pentru procurarea de echipamente mediacale. In limita a 350 de milioane de euro sa putem sa decontam", a adăugat Boloş.Ministrul Florin Cîțu a adus clarificări, luni, în ședința de Guvern cu privire la ordonanța ce amână plata ratelor.Cele trei modificări anunțate de Orban și Cîțu:– perioada în care clienții pot cere băncilor amânarea plății ratelor e mai lungă, de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG– nu se mai capitalizează dobânda pentru creditele ipotecare– li se dă posibilitatea solicitanților care au restanțe să aducă creditele la zi când solicită amânarea plățilorLudovic Orban a precizat luni că izolarea în cazul şoferilor care efectuează curse de transport durează din momentul reîntoarcerii dintr-o cursă până la plecarea într-o nouă deplasare.În aceste momente, are loc ședința Guvernului României.Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 30 martie 2020 sunt următoarele:*Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară!1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prelungirea şi prorogarea unor termene, şi pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul RomânieiProiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-43.pdf1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronicăProiectul poate fi consultat la adresa: