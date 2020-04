LIVE VIDEO. Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca: Rectificarea bugetara creste alocarile bugetare in zona de sanatate, munca, finante, ordine si siguranta publica, lucrari publice“

În ședinta de guvern a fost adoptata OUG pentru rectificarea bugetului de stat și a celui al asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020. Creșterea economică pentru anul 2020, estimeaza o contracție de 1,9 % a economiei în acest an.



Au fost ajustate prevederile bugetare în concordanță cu noile date privind volumul activitatilor economice si încasărilor în acest an.



Rectificarea bugetară pentru anul 2020 crește alocările bugetare în zona de sănătate, munca, finante, ordine și siguranță publică, lucrări publice.



Au fost încluse in categoria care pot benefica de indemnizatie cei care desfasoara si au activitati in relatia cu oragnizatiile cooperatiste mestesugaresti, cei care au relatii contractuale cu structurile sportive si avocatii, aceia cei care au realizat în ultima lună un venit de până la un salariul mediu brut pe economie (...)



De asemenea, au fost adaugat noi prevederi privind regimul acestei indemnizatii, sunt exceptate de la executarea silita pe perioada stării de urgenta plus inca 60 de zile de la incetarea starii de urgență, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ionel Dancă.