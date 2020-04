LIVE VIDEO: Klaus Iohannis a prelungit starea de urgenta cu o luna

Va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. În curusul acestei săptămâni vom elabora textul decretului. La începutul săptămânii voi emite decretul pentru prelunirea stării de urgență cu încă o lună de zile.



Am avut o discuție legată de felul în care România își arată solidaritatea și am decis ca România să trimită o echipă de medici și asistenți în Italia. Vor pleca cel târziu mâine în zona Milano. Vor fi cel puțin 11.



Am discutat pregătirea despre rectificarea bugetară.



Lucrurile stau foarte serios.



Avem o criză care nu este doar de sănătate publică, ci va afecta bugetul.



Va fi nevoie să se declare o creștere semnificativă a deficitului bugetar. Dar e nevoie de bani mai mulți pentru sănătate și asistență socială. Vom avea o situație complicată a bugetului.



Dar e clar că aceasă complicație nu se rezolvă de la sine, și va trebui guvernul să facă o analiză majoră și să nu ne limităm la câteva schmbări. Va trebui o reevaluare a veniturilor în scădere și cheltuielilor în creștere.



Va fi necesară reevaluarea tuturor cheltuielilor din banul public.



Au fost câteva firme private care s-au implicat în susțienrea eforturilor, și îi felicit. Repet îndemnul de a respecta măsurile luate de autorități, respectați izolarea.



Evitați orice contact fizic cu oricine. E foarte important. Boala se răspândește de la om la om. Nu dați mâna, nu vă îmbrățișați.