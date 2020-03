Live VIDEO. Klaus Iohannis, declaratie de presa la Palatul Cotroceni: Respectati masurile impuse de autoritati, impreuna vom trece peste aceasta perioada grea“

Încep cu un gând bun și o încurajare pentru sucevni. A fost nevoie de o măsură de încarantinare. Această măsură a fost necesară și luată la timp.



Dragi suceveni, nu sunteți singuri. Suntem cu toții în gând alături de voi. Vom avea grijă ca ceea ce va avea nevoie municipiul Suceava să și ajungă acolo. Vă rog din suflet respectați toate normele, nu ieșiți din casă decât atunci când e necesar.



Sunt măsuri necesare pentru a vă proteja.



Un gând bun și o încurajare pentru întreg personalul medical. Știm că vă este greu, dar vooi sunteți în prima linie, linia de apărare a populației împotriva acestei epidemii.



Știu că vor veni zile și mai grele, dar avem încredere în voi și vom face tot ce e necesar pentru a vă asigura materialele de protecție.



Am discutat situația din spitale și vă asigur pe voi, medicii, că noi ne facem treaba. În finalul ședinței, am discutat pe larg măsurile sociale care se impun - plățile pentru șomaj, măsuri în cămine de bătrâni. Am cerut să ne ocupăm mai ales de categoriile mai vulnerabile.



Respectați măsurile impuse de autorități, împreună vom trece peste această perioadă grea.