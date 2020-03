LIVE VIDEO. Klaus Iohannis, declaratii in urma sedintei de evaluare: Autoritatile si-au facut treaba. Acum depinde de noi sa respectam normele in vigoare!

În aceste momente, președintele Românieiface declarații de presă după ședința de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19.Redăm mai jos declarațiile președintelui:„Bună ziua!Din păcate, astăzi, în România, avem aproape 2.000 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19.Dragi români, este mult. Este deja foarte mult și trebuie împreună să ne străduim mai mult, mai bine ca să îngrădim răspândirea virusului.Este nevoie să respectăm mai bine și mai mult indicațiile autorităților.Nu uitați, nu vă întâlniți cu alte persoane, iar dacă este obligatoriu să vă întâlniți, evitați orice contact fizic! Nu vă dați mâna! Nu vă îmbrățișați! Stați la distanță unii de alții!Trebuie să reușim împreună să îngrădim răspândirea acestui virus. Trebuie să reușim împreună mai ales pentru categoriile cele mai vulnerabile. Iar cei mai vulnerabili sunt, după ne spun medicii și experții, persoanele peste 65 de ani.Autoritățile și-au făcut treaba. Există norme în vigoare. Acum depinde de noi, de noi toți să le respectăm!În acest fel vă rog pe toți să-i protejăm din categoriile vulnerabile! Haideți să-i protejăm pe cei peste 65 de ani! Haideți să îi protejăm pe pensionarii noștri!S-a stabilit un interval, între 11:00 și 13:00 în fiecare zi. Cei peste 65 de ani pot ieși din casă să-și facă aprovizionarea. Haideți să lăsăm acest interval doar lor!Comercianții au primit indicații de la autorități să servească în acest interval persoanele care în alt interval nu pot ieși din casă.Așadar, dragi români, lăsați între 11:00 și 13:00 pensionarii să-și facă aprovizionarea! Noi avem tot restul zilei la dispoziție ca să o facem.Am avut, adineauri s-a încheiat, o ședință cu premierul Orban, cu mai mulți miniștri, și am discutat despre materiale de protecție, despre măști, halate, și așa mai departe.În lume se găsesc tot mai greu. Este o problemă reală. Și în acest fel am început deja, cu câteva săptămâni în urmă, să identificăm producători românești, producători români care vin și oferă astfel de materiale.Și primele rezultate n-au întârziat să apară. Am aflat astăzi, în ședință, că deja există producători de-ai noștri care s-au reprofilat, care vor produce măști, alții vor produce halate de protecție pentru medici. Alții deja încep să lucreze la materiale mai complicate, de exemplu la ventilatoare, care sunt absolut necesare pentru secțiile de urgență.Iată, în acest fel, ne ocupă și acest segment și cu această ocazie mă adresez antreprenorilor noștri: fiți proactivi! Veniți cu idei, veniți cu idei către guvernanți, fiindcă suntem interesați să promovăm produse românești în această perioadă cu precădere! Este o oportunitate foarte bună pentru mediul românesc. Avem nevoie de aceste materiale, avem această oportunitate.Iar, în final, repet pentru toți: haideți să respectăm normele stabilite de autorități, pentru a îngrădi răspândirea acestui virus!Vă mulțumesc!”