LIVE VIDEO. Klaus Iohannis: E un moment critic, iar masurile de protejare a populatiei sunt extrem de importante acum“

Conferința de presă are loc în contextul agravării epidemiei de COVID-19 în România.

Am avut întâlnire cu premierul și mai mulți miniștri, am discutat despre modalitățile de accesare a celor 80 miliarde de euro, bani pe care i-am obținut la negocierile de la Bruxelles.



Am stabilit domeniile prioritare în care vom investi masiv. Prioritate zero e infrastructura. Avem bani să construim autostrăzi, căi ferate, să modernizăm infrastructura energetică și de mediu, să implementăm programe de digitalizare, să investim în infrastructura de educație și sănătate. Avem o șansă extraordinară prin aceste 80 de miliarde de euro și împreună cu guvernul Orban suntem hotărâți să o valorificăm la maximum.



Mâine voi avea o întâlnire cu ministrul de Interne și șeful DSU pentru o analiză la zi a situației. E un moment critic, iar măsurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum.

În aceste momente, președintele României, Klaus Iohannis susține, la Palatul Cotroceni, o conferință de presă.E o discuție legitimă despre alegerile din 27 septembrie. Dar vreau să despărțim discuția politicianistă de cea pe fapte. OMS a făcut multe afirmații și anunțuri, iar unul dintre anunțuri, care mă îngrijorează foarte mult, spune că această pandemie nu are mai multe valuri, ci un singur val mare, pentru că virusul nu are ciclicitate.Avem două chestiuni: e nevoie de alegeri, pe de altă parte suntem în mijlocul unei pandemii. Ce obținem dacă amânăm acum alegerile? Poate intrăm în octombrie, decembrie, ianuarie, când se pot suprapune peste pandemie și o iarnă grea, și gripa.Cred că trebuie să evaluăm situația. Personal sunt convins că, dacă pandemia nu se agravează și se iau măsuri foarte stricte, se pot organiza alegerile. Actul de votare se poate organiza în condiții bune. Nu e mai complicat să votezi decât decât să mergi la magazin, se pot institui măsuri. Va fi însă greu de organizat campania electorală.Până la mijlocul lunii august se va lua o decizie.Este evident că balanța geopolitică de putere se schimbă, ca și cea economică. Aceste lucruri ne afectează și pe noi, poate nu direct ca pe alții. Am luat act de această declarație, vom face propria evaluare, și diplomația română are capacitatea să dea un răspuns pe măsură la aceste schimbări geopolitice.Suntem într-o situație foarte complicată din punct de vedere economic, bugetar și electoral. Noi ne dorim sincer să creștem și alocațiile și pensiile. Dar de la dorință la putință e o cale mai lungă. În condițiile în care economia românească se contractă, ca și celelalte, veniturile la buget s-au diminuat semnificativ.În loc de 3% deficit, vom avea probabil un deficit considerabil mai mare, deja am depășit deficitul calculat pentru întregul an. În aceste condiții, când ne luptăm să revigorăm economia, nu cred că se așteaptă cineva ca toate cheltuielile planificate inițial să poată fi făcute. Nu sunt bani pentru toate. Totuși, am rugat guvernul să vină cu propuneri de majorări cât ne permitem anul acesta. PNL a propus anul trecut dublarea alocațiilor, PSD a vrut să copieze măsura și a venit cu o altă dublare, care nu va fi posibilă de azi pe mâine. Dar toți ne dorim să devină posibilă, poate în etape, sau – cum spun cineva – pas cu pas. Primul pas va putea fi făcut destul de repede și așteptăm guvernul să vină cu un calcul.La fel și despre pensii: e evident că o creștere de 40% nu este posibilă, pur și simplu nu sunt bani. Dar este rezonabil să ne gândim la o creștere a pensiilor. Nu putem lăsa pensionarii să plătească integral costul contracției economice. Dar și aici justa măsură e importantată. Vă spun clar: pensiile vor crește. Guvernul va calcula cu cât.Sunt convins că guvernul va veni cu explicațiile aferente. Noi am ajuns de la câteva sute la 1.200 de cazuri noi zilnic. Și e clar că trebuie făcut ceva. Le voi spune din nou. Primul e masca. Cealaltă măsură e distanțarea fizică. Până la urmă, trebuie să fim realiști: vrem să dăm frâu liber bolii ca să ajungem o națiune bolnavă sau vrem să îngrădim pandemia?Legea abia a ajuns la mine. În ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor, acum e prima oară când Parlamentul vrea să își ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, că Parlamentul stabilește singur când se alege Parlamentul? Să ne imaginăm că un număr mare de parlamentari nu vor să plece, nu e cumva un conflict acolo? Toate acestea trebuie foarte bine judecate și să ținem cont de Constituție, care spune că mandatul de parlamentar are 4 ani, punct, nu poate fi prelungit. Toate ne duc clar spre o dată a alegerilor la începutul lui decembrie. Dar dacă Parlamentul pur și simplu nu face nimic, ce facem? Vom da un răspuns public foarte clar.