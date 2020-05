LIVE VIDEO. Klaus Iohannis: Fara aceste sanctiuni, mortii pe care astazi ii plangem ar fi fost mult mai multi“

Criza pe care o traversăm pune la încercare, rezistența, solidaritatea și tăria de caracter a societății și reprezentanților politici. Acum se diferențiază cei responsabili și curajoși de profitori și iresponsabili.



De o parte sunt cei care salvează vieți, guvernanții care au luat măsuri corecte și pregătesc un program amplu de ralansare a economiei – această parte a societății e orientată spre dezvoltare. De cealaltă parte sunt oamenii trecutului care vor să se reîntoarcă la corupție. PSD și acoliții săi fac tot posibilul ca efortul de recostrucție a întregii națiuni să eșueze. România a trebuit să ia măsuri drastice pentru a-i proteja pe oameni. Am văzut cu câtă satisfacție au primit unii politicieni decizia CCR cu amenzile.



E încă un semn de nepăsare, inconștiență și neînțelegere a misiunii pe care o au pentru acești politicieni interesul politic e mai prsus de oameni

sancțiunile au fost utile pentru a impiedica răspândirea virusului. Suprinzătoare e perspectiva unor autorități care au obligația constituțională de anu pierde din vedere atunci când iau decizii interesul general al societății.



Fără aceste sancțiuni, morții pe care astăzi îi plângem ar fi fost mult mai mulți. Pericolul epidemiei nu a trecut, responsabilitatea fiecăruia e în continuare aceeași. Regulile și sancțiunile nu au alt scop decât protejarea sănătății și vieții fiecăruia dintre noi.



Politicienilor care fac un scop din apărare și protejarea drepturilor, celor care încalcă legea, le cer să înceteze să mai pună în pericol viața cetățenilor.



Românii se confruntă cu doi inamici: unul e virusul. Cel mai bine intenționați dintre noi am fi crezut că atunci când națiunea are de confruntat un pericol major toate forțele se unesc. o iluzie și spranțe deșarte, pt că lupul își schimbă blana, dar năravul ba.