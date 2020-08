LIVE VIDEO. Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni: Aceasta motiune de cenzura mi se pare neavenita“

Am discutat cu liderii europeni în principal despre situația din Belarus. În intervenția mea am subliniat că fraudarea alegerilor, reprimarea protestelor și tratamentul inuman al cetățenilor nu pot fi lăsate fără un răspuns al UE. Am subliniat că este nevoie de investigarea transparentă a abuzurilor. Trebuie luate măsuri suplimentare din partea UE, inclusiv adoptarea de sancțiuni pentru violențe și fraudarea alegerilor. Este extrem de importantă inițierea unui dialog real între autorități și protestatari.



Este singura soluție pentru realizarea unei tranziții pașnice. Trebuie să evaluăm în profunzime relațiile UE - Belarus pentru a identifica cele mai bune măsuri.



Aș vrea să fac o mențiune în legătură cu situația din Mali. Avem, noi, România, 120 de militar, și aș vrea să transmit că aceștia sunt în siguranță în acest moment, în ciuda tensiunilor create de lovitura de stat. Urmărim evoluția evenimentelor cu mare atenție și suntem pregătiți să reacționăm dacă va fi cazul.