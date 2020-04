LIVE VIDEO. Klaus Iohannis: O relaxare prematura ar fi fundamental gresita“

După o lună și jumătate putem trage destul de multe concluzii statistice. Remarc că în această epidemie autoritățile împreună cu medicii și românii au obținut rezultate notabile. Românii au dovedit că au maturitate, simț civic. Se discută mult despre măsurile de relaxare. Vom ajunge și acolo. Am menționat că după 15 mai unele restricții vor fi reduse, dar nu am atins maximul în România și o relaxare prematură ar fi fundamental greșită.



Iată și un grafic care ne permite comparații directe între state care ne interesează – numărul de bolnavi raportat la un milion de locuitori. Am ajuns la diferențe foarte mari între diferite state. Un raport foarte mare are Spania – aproape 5.000 dintr-un milion sunt pozitivi. În Italia – 3.000 la milion, date apropiate și în SUA. Datele din România sunt cele mai de jos, ceea ce ne arată că avem circa 600 de bolnavi la un milion.



De aceea am spus că autoritățile și cetățenii au rezultate foarte bune.

Nu ar fi păcat să dăm cu piciorul la aceste rezultate? Rezultate obținute greu, prin restricții majore. Sunt convins că oamenilor, medicilor – le este extrem de greu. Pericolul nu a trecut. E nevoie în continuare de maximă atenție.



Faptul că din 15 mai e posibil să relaxăm anumite măsuri nu înseamnă în nici un caz să revenim la viața normală de dinainte de epidemie. În realitate, experții ne spun că nici nu știm când vom reveni la o viață normală. Vor rămâne multe restricții în vigoare: nu vom putea să ne întâlnim în grupuri mai mari de 3, nu vom putea să plecăm din localitate fără un motiv foarte serios. Nu vom putea merge la restaurante și mall-uri.



Marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an, nu putem risca să avem un număr mare de persoane în același loc

Competițiile sportive: dacă se vor relua, există o probabilitate mare să se reia fără spectatori. Măsurile pe care le vom lua vor fi graduale: în 15 mai va fi ceva, dacă lucrurile vor merge încă ceva din 15 iunie și tot așa. Și tot timpul cu ochii pe statistică.



E nevoie de atenție, echilibru, de o abordare responsabilă. Până acum majoritatea măsurilor au fost luate prin coerciție. Ușor ușor, autoritățile trebuie să se retragă și cetățenii să preia responsabilitatea.



După 15 mai va fi obligatorie purtarea măștilor în spații închise. Guvernanții au acționat corect, specialiștii au venit cu sfaturi bune. Atunci când a început epidemia, rezervele României au fost goale. Nu au existat pur și simplu rezerve de măști, de biocide, foarte puține medicamente. Acestea toate au trebuit procurate în timp record și s-au procurat. S-au folosit cu mare succes și banii europeni.