LIVE VIDEO. Ludovic Orban: Exista un sistem de evaluare a riscului epidemiologic aferent fiecarei masuri“

In mod clar ridicarea se va face in etape, gradual, vom lasa un timp dupa ridicarea restrictiilor pentru a vedea daca contextul evolueaza intr-un fel sau altul. Exista un sistem de evaluare a riscului epidemiologic aferent fiecarei masuri si vom lua acele masuri unde exista cel mai mic risc, va dau un exemplu: nu cred ca se poate renunta la restrictia legata de spectacole, unde se aduna un numar foarte mare de persoane si unde riscul de transmitere e foarte mare. În general locurile unde se aduna foarte multa lume si stau o perioada de timp si la o distanta mica se vor relua mai greu

In privinta parcurilor, riscul epidemiologic este relativ scazut si probabil va face parte din masurile de relaxare.



Exista o exceptie - locurile de joaca pentru copii unde exista risc epidemiologic mai mare. Va ramane acea restrictie legatea de numarul maxim de 3 persoane care vor putea merge in grup. In spatiile comerciale mai putin mall-urile riscul epidemiologic e foarte mic, cu conditia ca vanzatorii sa poarte masca”