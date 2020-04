LIVE VIDEO. Marcel Vela: Daca vom respecta toate conditiile, vom implementa un scenariu benefic“

Sunt mai multe ipoteze, fiecare depinde de cum ne comportam pana pe 15 mai. Scenariile nu sunt doar de plan, imaginatie, tin de viata reala, de ce se intampla in practica. Daca vom respecta toate conditiile vom implementa un scenariu benefic.



Daca de 1 Mai, daca in weekendul viitor, lumea se relaxeaza, nu respecta Ordonantele Militare, nu respecta distantarea, daca pana in 15 mai se vor inregistra cresteri de cazuri, atunci evident ca din 15 mai nu vor fi scenarii analizate intr-o varianta optimisata. Din datele noastre nu este o explozie a numarului de cazuri. Suntem pe o panta lina descrescatoare.



Putem sa mergem cateva zile la mare, la munte, putem sa ne facem planuri de concedii? Gandim mai multe variante, sa relaxam partial sau total. Daca vom avea comportament corect, s-ar putea sa avem mai multe masuri de relaxare. Daca exageram, facem gratare, chefuri, atunci din 15 mai din pacate nu vom putea relaxa foarte multe masuri.