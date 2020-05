LIVE VIDEO: Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela anunta o noua ordonanta militara. Ce prevede aceasta

Am emis Ordonanța Militară numărul 11 din 11 mai 2020. Reglează unele aspecte ce țin de continuarea unor măsuri adoptate în ordonanțele militare anterioare. Exceptarea de la măsurile de carantinare sau izolare în funcție de simptome pentru personalul navigant, maritim care vine din porturi sau țări catalogate ca zone roșii sau galbene, în ipoteza în care nu prezintă simptome și se încadrează în măsurile anunțate nu e obligat să intre în izolare sau carantină-.



Această măsură e sinonimă cu cea adoptată pentru piloți sau șoferii camioanelor de marfă. O altă decizie luată astăzi care aducă bucurie în județul Ialomița: a fost aprobată solicitarea de a ridica măsura de carantinare pentru Țăndărei. Peste câteva zile vom trece în starea de alertă. Aș dori să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavostră pentru tot ce ați făcut, responsabili, prevăzători. Știu că nu a fost ușor, știu că ați răbdat, că ați depus eforturi.



Trebuie să transmite un gând pios și condoleanțe celor care au pierdut pe cei dragi.



Fiecare a fost un erou, fie că ați medici, în forțele de ordine, fie că ați suferit în zone de carantină sau ați stat în izolare, fie că ați lucrat într-o brutărie sau ați condus un autobuz de transport public. Am reușit, împreună, ca România să fie la un nivel epidemiologic apreciat, comparativ cu alte state care au pornit la același nivel cu noi.Urmează o perioadă grea.



E păcat să stricăm ce am realizat în aceste două luni. Eroi au fost și buncii, părinții care au stat acasă. Să fim vigilenți, responsabili în continuare. Virusul nu intră în vacanță. Vă mulțumesc tuturor pentru efort, dăruire, patriotism! Dumnezeu să binecuvânteze România! Multă sănătate!