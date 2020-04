LIVE VIDEO. Ministrul Educatiei, Monica Anisie: Reluarea cursurilor se va stabili in functie de evolutia pandemiei de coronavirus din Romania“

Suntem nevoiţi să stăm cât mai mult timp acasă. S-a decis suspendarea cursurilor pentru o perioadă, iniţial, de două săptămâni.



Apoi, preşedintele Klaus Iohannis a decretat stare de urgenţă şi cursurile au rămas suspendate Ministerul Educaţiei a fost în strânsă legătură cu cadrele didactice şi cu Inspectoratele Şcolare.



Am urmărit cu atenţie ce se întâmplă în celelalte state europene şi m-am aflat în contact cu ceilalti miniştri din Europa. Precizez că data exactă privind reluarea cursurilor se va stabili în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din România și în funcție de deciziile Comitetului National pentru Situații de Urgență.



Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor in invatamant dupa încetarea stării de urgență și asigurarea tuturor măsurilor pentru ca toată lumea să fie în siguranță în funcție de data la care se reiau cursurile, Evaluarea Națională și Bacalaureatul ar putea fi organizate în luna iulie. Nu va fi curprinsă materia din semestrul II.



Am anulat simulările examenelor naționale, evaluările pentru clasele II, IV și VI, dar și olimpiadele și concursurile școlare.