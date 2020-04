LIVE VIDEO. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: Ne asteptam la sfarsitul lunii aprilie la un varf, urmand sa fie mai abrupt sau mai lin“

Ne așteptam la sfarsitul lunii aprilie la un varf, urmand sa fie mai abrupt sau mai lin, vorbeam de 10-12.000 de cazuri sau mai abrupt daca era spre 15-20.000. Mergem spre vârf cu o panta lina pe platou in fierastrau. Dar vin si trei zile, 1, 2 si 3 mai si lumea simte nevoia unei relaxari si trebuie bine gestionat acest moment.



Speram ca in urmatoarele două săptămani vom observa o scadere a numarului de cazuri noi, decese, cazuri din ATI.



Trebuie sa intelegeti ca la momentul la care se decide relaxarea va fi ca riscul de transmitere in comunitate, dar asta nu inseamna ca a disparut virusul. Trebuie sa ne obisnuim sa avem pe perioada verii, ca vecin, coronavirusul.