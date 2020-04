LIVE VIDEO. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: Sistemul medical trebuie sa-si mobilizeze toata capacitatea“

Fiecare viață pierdut este o durere pentru familie, pentru apropiați, dar și pentru noi. Transmit condoleanțe tuturor celor care au pierdut pe cineva drag.

Sistemul medical trebuie să-și mobilizeze toata capacitatea, pentru că societatea se bazeză pe noi.



Am plecat de la un stoc zero. E o realitate pe care toți o știam și acum își arată neajunsurile. MS comunică cu DSP-urile, care comunică zilnic informațiile relevante. DSP-urile au făcut o muncă importantă. Sunt oameni puțini care lucrează 24 din 24, vom angaja încă o mie de persoane în aceste structuri.



Alte 1.000 de persoane vor fi angajate în serviciile de ambulanță.



Avem 3.183 confirmate cu coronavirus. Conform unui studiu al INSP până în 24 martie, din 10 martie trendul a devenit ascendent.



Vârsta medie a deceselor e de 66 de ani. 45,77% din totalul cazurilor au fost înregistrate ca urmare a unui contact apropiat.



Avem 3 focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. Voi merge în fiecare regiune pentru a remedia deficiențele.



La Suceava, lucrurile încep să se normalizeze. Mâine începe testarea pentru tot personalul medical, se va pune în funcțiune al treilea aparat de testare Real Time PCR.



Investiții: fonduri de 350 milioane de lei alocate de guvern către MS, 208 milioane de lei au fost direcționați către secțiile de terapie intensivă. Echipamente: Unifarm a făcut distribuții pentru 153.000 combinezoane, 1.353.310 mănuși și măști, viziere, dezinfectanți, halate sterile, biocide. Vor fi aduse în țară 200 de ventilatoare mecanice.



Testare: au fost alocate 23 milioane lei pentru testări PCR. Au ajuns în țară încă 10 aparate prin Crucea Roșie. Am crescut capacitatea de testare de la 1 centru la 35 de centre.



Tratamente: Avem medicația națională fără discontinuitate. Am primit hidroxiclorochină și alte medicamente. Am primit donație medicamente și tratamente.



Avem asigurat accesul pacienților infectați la tratamentul cu plasmă umană imună. Acum se lucrează la contractele de donație, medicamentele vor ajunge la Unifarm. Am aprobat o HG în care atât serviciile medicale, cât și contractul cadru s-au prelungit pe durata perioadei de urgență. Rețetele sunt valabile 90 de zile. Avem disponibilitatea de a putea face prin telefon consultarea bolnavilor și eliberarea de rețete. Rezidenților de ultimul an li s-a prelungit perioada până în octombrie. În toate unitățile sanitare, posturile vacante pot fi ocupate de personal contractual.



Un mesaj pentru colegii mei de breaslă: Frații mei, România are nevoie de voi. Suntem toți într-o luptă contra-cronometru. E un moment dificil. Medicina românească, întotdeauna europeană, a rezistat mereu. Nu a clacat. Acest virus ne-a schimbat radical viața. Toți ne întrebăm cât va dura și când ne vom putea întoarce la normalitate. Nimeni nu are răspunsul.



Fac apel la cetățeni să respecte măsurile impuse, sunt luate pentru a vă proteja viața și sănătatea. Fiți partenerii noștri în lupta cu pandemia, a transmis Nelu Tătaru.