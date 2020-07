LIVE VIDEO: Pro Romania Constanta prezinta candidatii pentru primariile din Mangalia, Limanu si Dumbraveni (galerie foto)

Vor fi anunțați candidații PRO România pentru funcția de primar în localitățile Mangalia, Limanu, Dumbrăveni.

Partidul Pro România Constanța organizează astăzi, 17 iulie, o nouă conferință de presă pentru a anunța noi candidați la primăriile din județ și pentru a prezenta un nou proiect politic.Prezenți la eveniment sunt Răzvan Filipescu, candidat pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Constanța, Mircea Titus Dobre, intrat în cursa pentru primărie și alți trei candidați pentru primăriile din județ.Vor fi anunțați candidații PRO România pentru funcția de primar în localitățile Mangalia, Limanu, Dumbrăveni. Se vor dezbate probleme locale și naționale."Mulțumim ca ați raspuns pozitiv invitatiei noastre. O sa încep conferinta de presa ci o problemă nationala. Vreau sa aduc in atentie ce se intampla in agricultura. sunt niste chestiuni legate de legislatia nationala. Aici ma refer la ministrul agriculturii care nu este pe planeta Pamant, sau daca este in această galaxie. Fermierii din Romania au iesit in disperare unde reclama cat de dezastru este programul antigrindina. În 3.07.2020 iese ministrul si o sa ne anunțe ca o sa aduca ploaia cu avioanele. cum? Nu stiu. Mie mi se pare de domeniul fantasticului. Spune ca va mari numarul centrelor antigrindina cu 150 dupa ce toata lumea spune cat de prost este acest proiect. În 10 iulie expertii au spus ca nu este bun. Ieri a iesit ministrul care a spus ca se afla o ordonanță de urgenta in transparenta decizionala", a spus Mircea Dobre. 925 lei la hectar este ajutorul pe care il propune Ministerul Agriculturii."Din septembrie sau octombrie ar trebui să fie dați banii pentru fermieri", spune Dobre. Sumele sunt foarte mici.